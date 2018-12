Rettungspunkte erleichtern Orientierung

Mondfeld.Die Sitzung des Ortschaftsrats Mondfeld am Mittwoch begann mit einen für Ortsvorsteher Eberhard Roth sehr angenehmen Punkt: Er ehrte Annemie Neufeld für 75-maliges Blutspenden und dankte ihr für dieses soziale Engagement.

Nachdem der Ortsvorsteher auf die Geschichte der Blutspende eingegangen war, überreichte er Annemie Neufeld die Urkunde und Ehrennadel des DRK-Blutspendediensts und ein Präsent.

Nina Michels hat zehn Mal Blut gespendet. Ihre Ehrung soll nachgeholt werden.

Dann berichtete Roth, dass im Forst Walddistrikt-Namensschilder als Orientierungshilfe angebracht werden sollen. In Mondfeld sei beispielsweise die „Kühruh“ solch ein Distrikt. Außerdem werde man Rettungspunkte einrichten. Die Idee dafür habe man aus Bayern übernommen.

Für den Rettungsdienst sei es schwierig, Unfallstellen mitten im Wald zu finden. Hier sollen die drei Rettungspunkte auf Mondfelder Gemarkung helfen. Roth schlug für die Rettungspunkte an Kreuzungen, die gut mit Fahrzeugen erreichbar sind und zugleich viele Wege anbinden, anzubringen. Die Umsetzung der Beschilderung soll 2019 erfolgen.

Dank sprach der Ortsvorsteher den Mondfelder Vereinen für die Sammlung zugunsten der Kriegsgräberfürsorge aus. Diesmal kam das Rekordergebnis von 800 Euro zusammen.

Heizungsanlage läuft gut

Weitestgehend abgeschlossen sind die Maßnahmen zur energetischen Sanierung der Maintalhalle. Inzwischen funktionieren beide Deckenlüfter. Der Durchbruch für die Zuluft an der Wand Richtung Kindergartenwiese ist erfolgt. Es fehlt noch die Verblendung.

Diese Zuluftöffnung wird manuell zuschaltbar sein. Insgesamt laufe die Heizungsanlage für die Maintalhalle und den Kindergarten sehr gut, so Eberhard Roth. Nach und nach bekomme man auch ein Gefühl dafür, welche Temperatureinstellungen für die einzelnen Nutzungsarten in der Halle gut geeignet sind. Ein großer Vorteil sei die schnelle Erwärmung des Raums durch die Deckenstrahler.

Im Außenbereich des Heizungscontainers wurde die Fläche gepflastert. Noch offen ist die dortige Entwässerung. Der seitliche Wetterschutz für den Sportlereingang kommt 2019. Zufrieden ist Roth mit den neuen Vorhängen in der Halle. Diese ließen sich viel einfacher Handhaben als ihre schweren Vorgänger, freute er sich.

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat beim Ortsvorsteher nachgefragt, wie die Mondfelder zu einer Brücke über den Main nach Stadtprozelten stehen. Mit dieser könnte man die Anbindung zum Bahnhof und damit zur Schiene besser realisieren als mit der Fähre, so der VCD.

Roth ging in seiner Antwort an den Club auf die bisherige Diskussion zu Mainbrücken in der Mondfelder Umgebung ein und erklärte die damit verbundenen Verkehrsprobleme. Zudem betonte er, die Fähre sei fester Bestandteil des Mondfelder Kulturguts.

Dank sprach Roth den Ortschaftsräten sowie Heinz Krauter für das Aufstellen des Christbaums in einer tollen Gemeinschaftsaktion aus. Außerdem würdigte er Bernd Schneider für die Spende des Baums. Wer in den nächsten Jahren einen Baum zur Verfügung stellen möchte, kann sich beim Ortsvorsteher melden.

Anerkennung sprach dieser den Vereinen und Firmen für die Ausrichtung, Finanzierung und das Programm des Seniorennachtmittags aus. Man habe schöne Stunden verbracht. Etwas enttäuscht war er jedoch von der relativ geringen Teilnehmerzahl.

Ortschaftsrat Hans-Peter Hieser erhielt Dankesworte für sein umfangreiches Engagement als Grillplatzpate. In diesem Zusammenhang informierte Roth darüber, dass der Grillplatz künftig nur noch an Personen vermietet werde, die dem Ortschaftsrat bekannt sind. Grund dafür sind negative Vorkommnisse in diesem Bereich.

Lob sprach Roth Heinz Krauter aus. Dieser habe nicht nur die Hausmeisterarbeiten für die Maintalhalle übernommen. Er sei bei deren energetischer Sanierung ein wichtiger Ansprechpartner für die Firmen gewesen. bdg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018