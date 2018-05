Richterin musste bei Urteilsfindung „mehrfach durchatmen“

Anzeige

Der Staatsanwalt und der Anwalt, der den Witwer und die Kinder der Getöteten als Nebenkläger vertrat, beantragten zwar die Verurteilung. Das Gericht schloss sich jedoch den beiden Verteidigern an. Es gehe nicht darum, einen Schuldigen zu finden, sondern den Sachverhalt aufzuklären. Dabei stelle sich die Frage: „Gibt es vernünftige Zweifel an der Berechtigung des Vorwurfs oder nicht?“ Sie habe sich für das Erstere entschieden, so die Richterin, „auch wenn ich deshalb mehrmals durchatmen musste“.

Eine erste Verhandlung im März war unterbrochen worden, damit der Sachverständige die im Airbag-Steuergerät gespeicherten Daten auswerten könnte. Dies erfolgte mittels eines Simulationsgeräts der Firma Continental Automotive in Regensburg, Zulieferfirma für den Smart. Gespeichert waren Daten über das Gas- und Bremspedal, das Gurtschloss war gesteckt, der Kilometerstand stand bei 12 300 Kilometern. Laut Sachverständigem lagen die Annäherungsgeschwindigkeiten im erlaubten Bereich, das Kollisionstempo des Audis bei 75 bis 80 Stundenkilometern, das des Smarts war niedriger.

Der Staatsanwalt äußerte in seinem Schlusswort Bedenken bezüglich der Aussage: „der Smart kam auf meiner Seite entgegen“ und hielt das für einen Wahrnehmungsfehler. Der Nebenkläger-Anwalt betonte, es gebe keine Anhaltspunkte, dass der Unfall so ablief, wie der Beschuldigte angab, und sprach von einer Schutzbehauptung.

Keine Beweise

Die Verteidiger führten an, ihr Mandant habe von Anfang an gesagt, er sei nach links ausgewichen, weil der Smart auf der falschen Seite gewesen sei. Es könnte auch anders gewesen sein, so die Anwälte, doch dafür fehlten die Beweise. Der genaue Unfallhergang sei nicht mehr aufzuklären, eine Verurteilung scheide damit aus.

Das Gericht bezeichnete die Angaben des Angeklagten als „zunächst widersprüchlich“. Dass er nach links lenkte, habe er erst später gesagt. Die Richterin erklärte abschließend, so ein Unfall verändere das Leben der Opferfamilie auf Dauer.

Die Familie der Getöteten war enttäuscht. Wie der Nebenkläger-Anwalt meinte, würden im Zivilverfahren, in dem es um Schadenersatz und Schmerzensgeld geht, die Karten neu gemischt. Da der Unfall auf der Straßenseite des Unfallopfers stattfand, müsse der Audi-Fahrer beweisen, dass der Smart vorher auf seiner Seite gewesen sei. goe

