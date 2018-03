Richterin redet 19-Jährigem ins Gewissen

Anzeige

Mehrfache Drogendelikte

Ein Realschüler kam im Mai 2017 nach der Pause zurück in den Klassenraum, wo er seinen Rucksack gelassen hatte. Darin fehlte jetzt der Geldbeutel mit 20 Euro und verschiedenen Karten, auch für den öffentlichen Nahverkehr. Der Täter blieb unbekannt.

Der Vorfall auf dem Bahnsteig in Lauda ereignete sich im Juli, und der Angeklagte erschien verdächtig, weil er sich beim Anblick der Polizei schnell entfernte. Gegenüber den Beamten bestritt er, etwas weggeworfen zu haben. Doch beim Nachschauen im Abfalleimer lagen oben auf die Karten.

Nach der Anzeige erhob die Staatsanwaltschaft den Vorwurf, dass der Beschuldigte den Geldbeutel entweder selbst gestohlen oder die Karten von einem Dritten bekommen hat mit dem Wissen, dass sie gestohlen sind.

In der Verhandlung meinte der Angeklagte, er sei noch nie in der Kopernikus Realschule gewesen. Am Bahnsteig in Lauda sei er am Abfalleimer vorbei, habe aber nichts hinein geworfen. Die Polizei widerlegte das. Bei der Kontrolle an der Rastanlage, so der Beschuldigte weiter, sei er auf der Fahrt zur Freundin gewesen. Seitdem konsumiere er kein Rauschgift mehr.

Auf Nachfrage des Gerichts, ob ein Test das bestätigen würde, meinte er, möglicherweise nicht, weil die Freundin Drogen konsumiere, und er passiv mitrauche. Die Richterin erwiderte, da müsste er aber viel passiv aufnehmen. Der Beschuldigte ist mehrfach wegen Drogendelikten strafrechtlich in Erscheinung getreten. Die Pflegeeltern würden ihm aber Bindung und Heimat geben.

Der Staatsanwalt hielt dem jungen Mann vor, er habe den Ernst der Lage noch nicht erkannt. Die Richterin erteilte den dringenden Rat, Hilfe anzunehmen, um von den Drogen loszukommen. Die Wenigsten schafften es allein. goe

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.03.2018