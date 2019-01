Richtige Balance zwischen Schlüpfrigkeit und Ernst

Wertheim.Schön, wenn man aktive Ortsteile hat, die so hervorragende Beiträge zur närrischen Weinprobe liefern können. Nicht nur die Dertinger sind im Fasching eine Macht, auch die Dörlesberger und Reicholzheimer haben einiges zu bieten. Zumeist müssen sie allerdings als Mittel zu Lachen herhalten: „Dort wo der Friedhof den meisten Spaß vermittelt, dort ist Dörlesberg angesiedelt“, reimte Moderator Egon Schäfer beispielsweise gleich zu Beginn.

Witz, Charme und Humor

Gelacht wurde bei der zehnten Auflage der Närrischen Weinprobe viel. Die Veranstaltung hatte alles, was eine gute Faschingsveranstaltung ausmacht: Witz, Charme und beißenden Humor. Die meisten Besucher hatten sich verkleidet und Spaß hatten alle. Das lag sicher auch an der Weinauswahl des Abends, die wieder von Familie Michel von der Burgrestauration kredenzt wurde.

Die Akteure des Abends wurden in bekannter Manier von Jochen Müssig vorgestellt, bevor man gemeinsam mit einem Schlösschen im Hofgarten-Sekt auf den Abend anstieß. Dr. Ronny Horn am Keyboard hatte den Saal schnell im Griff und spielte nicht nur Faschingsschlager. Zwischen den einzelnen Auftritten hatte Egon Schäfer, der kelternde Postbote aus Lindelbach, mit seinen „flachen Witzen“ immer wieder die Lacher auf seiner Seite.

Bei Michael Zorn, der in diesem Jahr zusammen mit seiner Frau Brigitte auftrat, musste man sich schon fragen, was ein Till Eulenspiegel beim Psychiater soll. Die Symbolfigur des Faschings und des geschliffenen Wortes hatte es auf die Politik im Lande abgesehen und die Psychiaterin gab ihm bereitwillig die richtigen Stichworte. Egal ob Horst Seehofer, Andrea Nahles oder Angela Merkel: Alle bekamen die Leviten gelesen.

Allen Verwaltungsleuten rief Zorn entgegen: „Der Mensch ist mehr als eine Kostenstelle. Wer das nicht einsieht, muss in Therapie“. Aus der kam er zum Glück wieder heraus, denn bei seinem zweiten Auftritt als Politiker, der eine flammende Rede hielt ohne etwas auszusagen, lachten sich die Besucher scheckig. Zu genau hatte der Vollblutkarnevalist den Politikern aufs Maul geschaut und sie perfekt imitiert, inklusive Raute und „Zahnpastalächeln“.

Zu Zorns Auftritt als Till Eulenspiegel passte auch der Wein perfekt, ein Wertheimer Alter Satz. Das sei ein Wein, erfuhren die Besucher, wie er früher gemacht wurde. Der Winzer schüttete einfach alle Trauben die er hatte in eine Butte und heraus kam jedes Jahr eine andere Geschmacksrichtung. In diesem Jahr hatte man Silvaner, Kerner, Bacchus und Müller-Thurgau zusammen in die Flasche gebracht – und der Wein mundete. Überhaupt war die Weinprobe geprägt von Besonderheiten. So galt es, neben dem Alten Satz auch noch Auxerois, Acolon oder Portugieser Weißherbst auch einen Wildmuscat und einen Tauberschwarz zu probieren. Dazu gesellten sich noch die Klassiker Silvaner, Müller Thurgau und Scheurebe. Es war also eine lange Probe und entsprechend steigerte sich nach jedem Wein der Lärmpegel.

Doch immer wenn ein Akteur die Bühne betrat, herrschte Ruhe, zumindest am Anfang des Beitrags. Denn die Ausführungen waren immer auf Lacher ausgelegt. So berichtete Udo Schlachter vom „Pubertier“ und arbeitete die Pubertät seiner 14-jährigen Tochter wissenschaftlich auf. Allein wie er das morgendliche Ritual des Weckens beschrieb, machte deutlich, dass Dörlesberger es eben doch drauf haben.

Wein statt Weib

Nicht hinter dem Meister des geschliffenen Wortes Peter Kuhn von der Schwarzen 11 aus Schweinfurt muss sich Reiner Dreikorn verstecken. Seine in Versform vorgetragene Suche nach einer Frau fürs Leben sorgte für heftige Lacher. „Ich musste lernen: In Annoncen sehen Frauen immer schön und faltenfrei aus. Doch wenn man sie dann trifft, sieht meine Oma dagegen noch rassig aus“. Abschließend bekannte er, dass sein Schatz der Tauberschwarz ist, „der widerspricht mir nicht und hält schön warm“.

„Das Ding“ beschrieb Wolfgang Michel in seiner Reihe „Menschliche Episoden“. Dabei gelang es dem „sprechenden Wirt“, wie ihn Egon Schäfer in seiner Ankündigung genannt hatte, immer, die richtige Balance zwischen Schlüpfrigkeit und Ernsthaftigkeit zu wahren. Als er dann „sein Ding“ auspackte, wurde schnell klar, dass es sich um einen Flaschenreiniger handelt. Der werde von jedermann gebraucht und kann im Haushalt wirklich nützlich sein, so Michel.

In dieser Art ging der Abend im Arkadensaal weiter und die Besucher hatten ihren Spaß an den vielen Beiträgen und den exquisiten Weinen. Den Abschluss bildete wieder Egon Schäfer, der traditionell als Weinbäuerle seine Geschichten zum Besten gab. Gespannt darf man sein, wie sich die närrische Weinprobe beim echten närrischen Jubiläum im nächsten Jahr präsentiert. Doch jetzt gilt es erst einmal diese Session zu bewältigen, die erst am 6. März mit dem Aschermittwoch endet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.01.2019