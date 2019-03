Ritterorden vom Heiligen Grab überlebte das Mittelalter

bronnbach.Ein weiterer Vortrag findet am Montag, 25. März, um 19.30 Uhr, im Archivverbund Main-Tauber in Bronnbach statt. Der Titel: „Vom Jerusalempilger zum Grabesritter“.

Von den Ritterorden hat außer dem Malteserorden nur noch der „Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem“ mit Genehmigung des Papstes das Mittelalter überlebt. Er erfreut sich bis heute größter Attraktivität.

Die Anfänge der so genannten Grabesritter gehen zurück ins 14. Jahrhundert, als die Kreuzfahrerstaaten längst untergegangen waren und der Templerorden verboten war.

Bei dem Ritterorden vom Heiligen Grab handelte es sich eigentlich um einen Pilgerorden, der im Jahre 1868 zum patriarchalischen Ritterorden mit päpstlicher Genehmigung wurde und erst im 20. Jahrhundert unter Papst Pius X. ein päpstlicher Orden.

Warum und wie der Orden bis in die Gegenwart überlebt hat und welche Aufgaben der Orden heute wahrnimmt, wird ebenfalls Thema des Abendvortrages sein.

Michael F. Feldkamp ist promovierter Historiker und hat Geschichte, katholische Theologie, Pädagogik und Philosophie in Bonn studiert.

Er war 1986 und 1990/91 Stipendiat am Deutschen Historischen Institut in Rom. Seit 1993 arbeitet er mit Unterbrechungen als Historiker und Ghostwriter in der Verwaltung des Deutschen Bundestages.

Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt die Kirchengeschichte Norddeutschlands, Wissenschafts- und Universitätsgeschichte, Geschichte der Papstdiplomatie, Katholizismus und Nationalsozialismus sowie die Geschichte des Deutschen Bundestages. Der Vortrag findet im Vortragssaal des Archivverbunds Main-Tauber in Bronnbach statt. Der Archivverbund liegt im oberen Wirtschaftshof des Klostergeländes hinter der Klosterkirche.

Der Vortrag klingt wie üblich mit einem Umtrunk sowie der Einladung zum persönlichen Gespräch mit dem Referenten und untereinander aus.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019