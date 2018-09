Roadtrip mit gesellschaftlichen Fragen

Wertheim.Die Zahl „303“ haben die Macher als Titel des Films gewählt, der in dieser Woche in der VHS-Filmreihe im Wertheimer Roxy-Kino gezeigt wird. Vorstellungen sind am heutigen Dienstag um 18 Uhr und am morgigen Mittwoch um 20.15 Uhr.

Weltbilder

Jan (Anton Spieker) befindet sich auf dem Weg in Richtung Spanien, um dort seinen leiblichen Vater kennenzulernen. Doch in Berlin wird er von seiner Mitfahrgelegenheit versetzt – und steckt deswegen erst mal fest.

Diese frustrierende Tatsache passt jedoch immerhin perfekt in sein Weltbild. Das besagt, dass der Mensch von Natur aus egoistisch ist.

Ganz anders sieht es hingegen Jule (Mala Emde), die viel optimistischer auf die Welt blickt und Jan deswegen in ihrem Mercedes 303 Wohnmobil in Richtung Altantikküste mitnimmt. Auch sie hat einen Grund für ihre Reise: Sie will ihrem Freund, der in Portugal lebt, erzählen, dass sie schwanger ist.

Doch dann kommen sich Jan und Jule auf der langen Fahrt in Richtung der iberischen Halbinsel durch ausschweifende philosophische Gespräche langsam näher.

Gesellschaftliche Fragen durchziehen das Werk von Hans Weingartner („Das weiße Rauschen“ und „Die fetten Jahre sind vorbei“), der mit „303“ die Ehre hatte, die Sektion „14plus“ der Berlinale 2018 zu eröffnen. Um die großen Fragen geht es auch in dem Roadtrip, der eine Reise durch malerische Landschaften mit Elementen des Coming-of-Age-Dramas verknüpft, wie es in der Ankündigung des Alamode Filmverleihs heißt.

Für die beiden Hauptrollen konnte Hans Weingartner Mala Emde („Wir töten Stella“) und Anton Spieker („Polizeiruf 110“) gewinnen. „303“ ist frei für Besucher ab zwölf Jahren.

