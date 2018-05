Rockmusik, bis die Gitarren glühen

Anzeige

Wertheim.Am ersten Juni-Wochenende wird auf der Burg Wertheim gerockt, bis die Gitarren glühen. Die Gruppe „AB/CD“, nach eigenen Angaben Deutschlands AC/DC-Coverband Nummer eins, kommt am Freitag, 1. Juni, wieder auf die Burg und alle Fans erstklassiger Rockmusik freuen sich auf die Hits der australischen Kultrocker. Mit dem neuen Konzept „Bon Scott meets Brian Johnson“ führen die fünf Musiker die Fans beider AC/DC-Ären zusammen. Alte und neue Klassiker wie „T.N.T“, „Highway to Hell“, „Hells Bells“ oder „Thunderstruck“ treiben die Stimmung zum Siedepunkt. Seit dem Ausstieg von Brian Johnson und Cliff Williams bei AC/DC sollte jeder Fan ein „AB/CD“-Konzert gesehen und gehört haben. Näher an das Original kommt selbst das Original nicht mehr ran.

Jubiläumstour

Ganz nah an das Original heran kommen auch die „Igels“, die mit ihrer Jubiläumstour am Samstag, 2. Juni, auf der Burg Station machen. Mit ihrer achtköpfigen Besetzung und zwei Lead Vocals „Don Henley und Glenn Frey“, mehrstimmigem Satzgesang und anspruchsvollen Gitarrenarrangements sind sie wohl die erfolgreichste und am meisten gefragte Eagles Tribute-Band in Deutschland. Ein authentisches Konzerterlebnis in einem dreistündigen Programm mit Hits der Eagles und Soloprojekten von Don Henley und Co. Weniger zum Tanzbeinschwingen und Headbangen, dafür aber zum Genießen zeitlos guter Musik, mit viel Gefühl und Spielfreude interpretiert.

Konzertbeginn ist jeweils schon um 19 Uhr. Ermäßigte Karten gibt es im Vorverkauf in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten. Karten gibt es auch an der Abendkasse beim Einlass um 18 Uhr.. pm