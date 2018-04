Rudersaison hat begonnen

Anzeige

Wertheim.Die Rudergesellschaft Wertheim (RGW) eröffnete mit ihrem traditionellen Anrudern die Rudersaison. Der Vorsitzende der RGW, Dr. Bernd Kober, ehrte dabei die Teilnehmer des Sportprojekts im vergangenen Jahr. Der stellvertretende Vorsitzende, Bernd Seipp gratulierte zu den gesammelten Kilometerpunkten für sportliche Aktivitäten, wobei der Trainingserfolg bei sechs Mitgliedern der RGW besonders herauszustellen ist.

Bei den Herren war Frank-Detlef Rex (9582 Kilometer) am fleißigsten, gefolgt von Reinhardt-Karsten Mürb (9001) und Gerhard Kern (6727). Die trainingsstärksten Frauen waren Tina Kunze (5869 Kilometer) vor Ute Joachim (4434) und Gabriela Krimmer ( 3400)

Im Anschluss an die Ehrung gingen sechs Boote mit 25 Ruderern auf Wasser. 2018 stehen wieder spannende Ruderwanderfahrten an. Ein Höhepunkt wird die Damen-Ruderwanderfahrt im Ruhrgebiet. Neben den Rudertouren zwischen Witten und Essen soll auch ein Einblick in die Zechenkultur erfolgen. rgw