Rückblick mit einer Zeitzeugin

Anzeige

Bronnbach.Um die Baukunst des Mittelalters aus außergewöhnlicher Sicht und Höhe zu erleben, findet am heutigen Freitag, um 18 Uhr eine Dachstuhlführung im Kloster Bronnbach mit Kurt Lindner statt.

Ganz neu im Programm der „Bronnbacher Kultouren“ ist die Führung „Verschlossene Türen – Vergessene Winkel – Unbekanntes Bronnbach” mit Annemarie Heußlein. Diese Sonderführung am Donnerstag, 26. April, um 17 Uhr möchte den Teilnehmern einen Rückblick auf Alltägliches und Festliches in der Erinnerung an die Zeit der 1950er und 1960er Jahre aus der Sicht einer Zeitzeugin gewähren. lra