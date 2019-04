Rückkehr aus dem „Tal der Tränen“

Also das mit dem Hattrick wird wohl eher nichts. Aber dass nach dem Street-Food-Festival und dem Burgfest mit abendlichem Nightgroove auch noch die dritte Freiluftveranstaltung in diesem Jahr vom Wetter verwöhnt werden würde, das wäre dann wahrscheinlich zu viel des Guten gewesen. Zumindest mit einstelligen Temperaturen müssen wir uns wohl abfinden. Aber immerhin hält sich das Niederschlagsrisiko an diesem Wochenende scheinbar doch in Grenzen, so dass einem Besuch des Ostermarktes mit allem, was dazu gehört, eigentlich nicht wirklich etwas im Weg stehen dürfte.

Nicht nur für mein Empfinden ist die Überschrift zu dem Artikel, in dem heute vor einer Woche über den Abgang des nunmehrigen Ex-Alfi-Chefs in dieser Zeitung berichtet wurde, ein wenig zu martialisch ausgefallen – auch wenn sie inhaltlich wohl nicht falsch war. Aber „fällt Aufstand zum Opfer“, das impliziert in der Vorstellungswelt vieler dann doch ein etwas anderes Ereignis, als es der Führungswechsel in einem Unternehmen darstellt.

Wobei – ungewöhnlich genug sind die Vorgänge beim (einst?) renommierten Isoliergefäßhersteller schon. Insbesondere gilt dies für die Art und Weise, wie diese nach außen kommuniziert werden. Was der Schritt für die in den vergangenen Jahren arg gebeutelten „Alfianer“ – von denen gar zu viele in diesem Zeitraum unfreiwillig „ehemalige Alfianer“ wurden – bedeutet? „Wertheim ist auf jeden Fall sicher“, versprach einer der neuen Chefs. Wir wollen hoffen, dass das wenigstens auch für die noch verbleibenden Arbeitsplätze gilt.

Wenn endlich eine Umkehr gelingt, beziehungsweise überhaupt gewollt wird, wenn der Weg aus dem „Tal der Tränen“ heraus – und nicht noch tiefer hinein führt, dann kehrt sicher auch das „Herzblut“ zurück, werden die Beschäftigten wieder für das Unternehmen brennen. Über weiteste Strecken der mehr als 100-jährigen Firmengeschichte war beides unzweifelhaft vorhanden. Allerdings ist das Feuer, das in den Mitarbeitern loderte, in der jüngeren Vergangenheit ziemlich rabiat gelöscht worden.

Wenden wir uns einem erfreulicheren Thema zu. Wobei das auch nicht uneingeschränkt gilt, doch dazu gleich mehr. Zunächst: Hatten Sie am Freitag zufällig ihr Radiogerät an und noch zufälliger „BBC Cambridgeshire“ eingestellt?

Dann hätten Sie Zeugen eines besonderen Ereignisses werden können: „Gerd Weimer talks with Thordis Fridriksson of BBC Cambridgeshire about Wertheim, partnership and Brexit.“ Ja, Sie haben richtig gelesen, FN-Redakteur Gerd Weimer parliert, in geschliffenem Englisch, mit der BBC-Moderatorin über den Brexit, der ihn im Moment an einen Monty-Phyton-Film erinnert, über die Partnerschaft, der es nach seiner Ansicht derzeit an Lebendigkeit mangelt und wo er ein Generationenproblem sieht, und über Wertheim.

Denn die Kollegin von jenseits des Kanals fragte Weimer auch, warum man denn nach Wertheim kommen solle. Nutzte er die Gelegenheit, um lang und breit und in den buntesten Farben für seine Heimatstadt zu werben? Urteilen Sie selbst: Er sprach von der schönen Stadt und von der starken Wirtschaft, wobei hier keine Gasthäuser gemeint waren. Obwohl man das durchaus annehmen könnte, denn als Gründe für einen Wertheim-Besuch führte er auch noch Bier und Bratwurst an.

Gut, Bier könnte man als „Lockmittel“ noch verstehen, wenn man bedenkt, was in England als solches angeboten wird. Aber nehmen wir einmal an, die Engländer machten sich nun in Scharen auf den Weg – wo bekommen die alle, wenn nicht gerade Wochenende ist, eine Bratwurst her? Er sei von dieser Frage überrascht worden, rechtfertigt der Kollege seine Antwort.

Als Entschuldigung könnte man auch noch gelten lassen, dass er, nach jahrelangem beruflichem Exil im hessischen Ausland, gerade erst wieder an Main und Tauber zurückgekehrt ist. Und ihm eine ausgiebige Stadtführung empfehlen. Die gibt es sogar in Englisch.

