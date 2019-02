Rückzugsort für Bestenheider Grundschüler

Im Schulalltag wünschen sich auch Grundschüler manchmal einen Rückzugsort, um für einige Zeit in der Stille entspannen zu können. Dazu gibt es an der Grundschule Bestenheid nun die „Schuloase“.

Bestenheid. Das neue Angebot wurde am Dienstagnachmittag bei einem kleinen Empfang offiziell eingeweiht. Wie Schulleiterin Melanie Matuschewski erklärte, sei in einer bewegten Zeit, in der jeder von Entschleunigung redet, ein Ort wie die „Schuloase“ eine gute Einrichtung. Diese sei bisher gut angenommen worden. „Wir freuen uns, dass wir unsren Schülern diesen Rückzugsort bieten können.“ Den fast zwei Drittel der Dritt- und Viertklässler verspürten nach eigener Aussage ein Ruhebedürfnis. „Gerade für die Ganztagsschule ist der Raum ein Segen.“

Dank sprach die Schulleiterin den Auszubildenden der Bestenheider Firma Brand aus, die in einem Sozialprojekt an der Gestaltung des Raums maßgeblich mitgewirkt haben. Ebenso würdigte sie den Förderverein für die finanzielle Unterstützung.

Lehrerin Jana Reinke engagierte sich besonders für die Einrichtung des Raums. Sie erinnerte daran, dass das Zimmer noch vor einem Jahr ein staubiges Archiv voller Akten gewesen sei. Reinke dankte dem Hausmeister für das aufwändige Leerräumen. Im Sommer sei der Raum umfangreich gestaltet und in einen gemütlichen und ansprechenden Ort der Stille verwandelt worden.

Im vorderen Teil bieten Sessel latz für persönliche Gespräche. Im Hauptteil des Zimmers laden ein flauschiger Teppich, entspannendes Licht und bunte Tücher zum Ausruhen und Träumen ein.

Die Kinder lernten den Raum bei Besuchen im Klassenverband mit ihren Lehrern kennen. Im Advent wurde den dritten und vierten Klassen in der „Schuloase“ eine „Stille Pause“ angeboten. Eine spätere Umfrage unter diesen Schülern zeigte, dass die Mehrheit den Raum schon einmal besucht hatte. Der Großteil würde sich über eine erneute „Stille Pause“ freuen.

Ehrenamtliches Angebot

Zwei Mal pro Woche bieten Reinke und eine Kollegin nun ehrenamtlich eine solche Pause für die beiden älteren Grundschuljahrgänge an. „Die jüngeren Kinder können den Raum zusammen mit ihren Lehren besuchen und so die Regeln kennenlernen“, erklärte Reinke.

Wie die Umfrage ergab, würde die Mehrheit der Kinder in der „Schuloase“ gerne malen, eine Massage oder „Traumreise“ genießen, Musik, oder eine Geschichte. Kleinere Klassen könnten den Raum für ruhige Unterrichtsstunden nutzen, meinte die Lehrerin. Auch Arbeitsgemeinschaften, beispielsweise für Joga oder zum Thema „Märchen“, könnten das Zimmer künftig nutzen.

Schön an der „Schuloase“ sei, dass nur wenig Geräusche von außen hereindringen, betonte die Pädagogin weiter. Nun ist sie „gespannt, wie das Angebot angenommen wird“. Der Raum sei nicht nur für die Schüler offen. Auch die erwachsenen Mitglieder der Schulfamilie seien willkommen.

Für die Firma Brand gratulierte Luisa Christoph, in der Personalabteilung des Unternehmens zuständig für Ausbildung, der Grundschule zum neuen Angebot. Es sei schön, dass die Firma dieses Projekt ermöglichen konnte. Christoph: „Ich bin geflasht von diesem schön gewordenen Raum.“ Sie hoffte, dass er den Schülern eine Möglichkeit bietet, wieder zu sich selber zu finden.

Engagierte Auszubildende

Im Sommer hatten vier Auszubildende des Unternehmens in angenehmen Farben gestrichen. Bei über 35 Grad Celsius waren sie einen ganzen Arbeitstag mit der zweifarbigen Gestaltung beschäftigt. Das Projekt war Teil der Dualis-Zertifizierung von Brand. Diese sieht vor, dass sich Auszubildende auch im sozialen Bereich engagieren. Diese hatten das Projekt ausgewählt und selbst organisiert. „Meine Schwester macht an der Schule ihr Referendariat. So wurden wir auf die Idee mit der ,Schuloase’ aufmerksam“ sagte der angehende Industriekaufmann Robin Dosch. Zusammen mit Laura Diener, Auszubildende zur Industriekauffrau, dem angehenden Werkzeugmechaniker Jan Hildenbrand und dem künftigen technischen Produktdesigner Phil Hoffmann setzte er das Ganze in die Tat um.

Für Brand und Vacuubrand war es das erste Azubi-Projekt dieser Art. Das Interesse der Auszubildenden an sozialen Projekten sei groß, stellte Christoph fest. Weitere Aktionen sollen folgen.

Den kirchlichen Segen spendeten der „Schuloase“ Gemeindereferent Herbert Buhleier und Pfarrerin Carolin Knapp. Es soll ein Raum des Friedens werden, aber auch der Begegnung, betonten sie. „Hier würde man selbst gerne hinkommen“, stellte Knapp fest.

Lob kam auch von Elke Hunecke, Dekanatsbeauftragte für Schulpastoral Tauberbischofsheim der katholischen Kirche. Sie wünschte sich, dass weitere Schulen dem Beispiel mit dem Raum der Stille folgen.

Reinke betonte, die „Schuloase“ sei kein kirchlicher, sondern ein Raum zur spirituellen Entfaltung, der für alle offen ist, egal ob sie gläubig sind oder nicht. Dank sprach sie den Kirchen für die finanzielle Unterstützung aus. bdg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.02.2019