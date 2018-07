Rund 250 Volleyballer hatten sehr viel Spaß

Anzeige

Bettingen.Zum 31. Mal trafen sich rund 250 Volleyballer bei den „Bettingen Open“ zum größten Volleyball-Freizeitturnier im Raum Wertheim. 40 Teams baggerten, pritschten und schmetterten auf zehn Spielfeldern.

Wie es im Bericht der Verantwortlichen heißt, setzten sich in einem spannenden Finalspiel die Lokalmatadore „Fighting Suricates“ gegen die „Hallenstauballergiker“ aus Stuttgart in drei Sätzen durch. Den dritten Platz teilten sich „Curuba“ und „Viva Colonia“ aus Köln. In der Amateur-Liga hatten die „Jumping Kangaroos“ aus Cuxhaven die Nase vor dem „Schmettertrauma“ und „Hoshi’s Bande“. Den ersten Platz der Hobby-Liga belegten „Blockfrei Schriesheim“ vor den Holledauer „Hopfazeche“ und der „Mainperle“ Urphar.

Viele Mannschaften hatten teilweise sehr weite Anreisen in Kauf genommen, um beim Turnier dabei zu sein. Den weitesten Weg hatte ein Team aus Cuxhaven. Die größte Gruppe kam aus Köln mit fünf Mannschaften. Aber auch aus Berlin, Stuttgart, Nürnberg und Zittau kamen zum wiederholten Male Spieler nach Bettingen.