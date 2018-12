Rund 60 Stände laden zum Verweilen ein

„Ich muss Euch sagen, es weihnachtet sehr“: Auf dem Marktplatz wurde gestern der Wertheimer Weihnachtsmarkt eröffnet. Gefeiert wird aber schon seit Donnerstag.

Wertheim. Die Temperaturen passten schon mal. Nur der leise rieselnde Schnee fehlte. In „Wertheims schönstem Wohnzimmer“ hat Bürgermeister Wolfgang Stein gestern am späten Nachmittag den Weihnachtsmarkt eröffnet, der nicht nur nach seiner Meinung in der Region seinesgleichen sucht.

Rund 60 Stände laden zum Flanieren, Staunen und natürlich Kaufen ein. Einer davon wird besetzt von Besatzungsmitgliedern des Patenschiffs Tender „Main“, worauf der Bürgermeister ganz besonders stolz war. Die Seeleute sorgen unter anderem dafür, dass es auf dem Markt nicht nur Glühwein zu trinken gibt. Den gibt es – in den verschiedenen Variationen – mal mit, mal ohne Alkohol, und ist wenn das Thermometer sich gerade so an der Null-Grad-Marke entlanghangelt, natürlich besonders gefragt.

Herzerwärmendes bietet der Adventsmarkt an der Stiftskirche – leider nur an diesem Wochenende, dafür aber vielleicht umso schöner und intensiver. Martina Wenzel, die Vorsitzende des Fördervereins Stiftskirche, schwärmte jedenfalls schon mal von der „wundervollen Stimmung“.

Einen sichtlich relaxten Eindruck machte bei der Eröffnung der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins. Kein Wunder, „ich habe noch nie so wenig Stress gehabt“, hatte Bernd Maack doch bereits verkündet, ehe es richtig losging. Er wies darauf hin, dass es sich lohnt, nicht nur auf dem Marktplatz zu verweilen. Denn auf dem Neuplatz gibt es jeweils von Donnerstag bis Sonntag den französischen Markt.

Den und eine dort zu erstehende bestimmte Käsesorte legte im Übrigen auch der Nikolaus allen Besuchern ans Herz, wenn er nicht damit beschäftigt war, die Kinder zu beschenken.

Auf dem Mainplatz tobt an den beiden Wochenenden das pralle Mittelalter. Beides, französischer und Mittelaltermarkt sind inzwischen Bestandteile der „Weihnacht in Wertheim“, die man nicht missen möchte und die ihr das gewisse, ganz besondere Etwas verleihen.

Aber da gibt es noch mehr. Und dafür warb Innenstadt- und Burgmanager Christian Schlager. Zum Beispiel seit dem 1. Dezember der Adventskalender, an dem jeden Tag ein Türchen geöffnet wird. Gestern natürlich auch. Da stand das Grafschaftsmuseum im Mittelpunkt. Und als Geschenktipp aus der Main-Tauber-Stadt empfahl Schlager die Sonderedition der „Wertheim Card“, um zum Abschluss allen auf dem Weihnachtsmarkt „einen tollen Abend und einige wunderschöne Tage zu wünschen“.

Den tollen Abend erlebten sehr viele Besucher schon am Donnerstag bei der ersten Glühweinparty auf dem Marktplatz. Bei der heizten nicht nur entsprechende heiße Getränke, sondern auch die Würzburger Band „Puente Latino“ ein.

