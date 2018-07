Runde mit Licht und Schatten

Anzeige

Die Mannschaften des TSC GB Wertheim sorgen zum Saisonende mehrheitlich für einen versöhnlichen Abschluss einer in Teilen durchwachsenen Medenrunde, die aufgrund der Wetterumstände holprig gestartet war. Und so sind schließlich neben vier zweiten und drei dritten Rängen auch mehrere „Kellerplätze“ in den Abschlusstabellen der unterschiedlichen Spielklassen zu verbuchen.

Einen starken Eindruck hinterließen die Mädchen der U12-Mannschaft des TSC. Gegen die zweite Mannschaft des Heidelberger TC schafften die Wertheimerinnen nach dem Gleichstand in den Einzeln noch den Sieg und sicherten sich so den guten dritten Platz in der 2. Bezirksliga. Wie eng die Partie insgesamt war zeigt sich vor allem daran, dass das entscheidende Doppel erst im Match-Tiebreak gewonnen wurde. Doch gegen die Nervenstärke und den Siegeswillen von Chiara Nitsch und Laurina Reiss fanden die Heidelbergerinnen kein Rezept und verloren schließlich mit 6:3, 1:6, 10:8. Dem gegenüber war die zweite Mannschaft der Altersgruppe U16 weiblich in der Begegnung gegen die Mädels des TC RW Wiesloch chancenlos. Die in Bestbesetzung angetretenen Tabellenzweiten erstickten jeglichen Kampfeswillen der jungen Wertheimerinnen im Keim. Dennoch beendet der TSC die Saison als Tabellendritter.

Die männliche U16-Mannschaft des TSC sorgte in einem spannenden Vergleich mit dem TC GW 50 Buchen für einen verdienten Sieg und sicherte sich den zweiten Tabellenplatz in der 1. Bezirksklasse.