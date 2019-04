Sagenhafte Karriere Cheneys beleuchtet

Wertheim.Er gilt als einer der mächtigsten US-Vizepräsidenten aller Zeiten – Dick Cheney. Der aktuelle VHS-Film beleuchtet die sagenhafte Karriere des Bürokraten und Washington-Insiders, der an der Seite von George W. Bush zum einflussreichsten Politiker der Welt wurde und seine Macht zu nutzten wusste: Dick Cheneys Entscheidungen prägen das Land noch immer, sein außenpolitisches Wirken ist bis heute spürbar. Wyoming im Jahr 1963: Der 22-jährige Dick Cheney (Christian Bale) schlägt sich durchs Leben, indem er Stromleitungen repariert. Er ist ein ungelernter Arbeiter, da er das Studium in Yale wegen seiner ständigen Sauferei geschmissen hat. Sein Trinkverhalten hat sich seitdem aber nicht geändert.

Steiler Aufstieg

Nachdem er wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt wird, zieht seine Ehefrau Lynne (Amy Adams) die Reißleine. Sie will ihn verlassen, wenn er sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Daraufhin ergattert Cheney ein Praktikum in Washington. An der Seite des Kabinettsmitglieds Donald Rumsfeld (Steve Carell) beginnt er schließlich eine politische Laufbahn und wird bald sogar zum Verteidigungsminister unter George Bush Sr. (John Hillner). Seine Karriere wird aber noch steiler und gipfelt in der Vizepräsidentschaftskandidatur an der Seite von George W. Bush (Sam Rockwell). Bald ist es auch Cheney, der nach dem 11. September die Pläne für einen Krieg gegen den Irak vorantreibt.

Regisseur und Drehbuchautor Adam McKay hat es wieder geschafft – wie schon in „The Big Short“, dem oscarprämierten Drama über die Finanzkrise 2008, verkleidet Adam McKay in „Vice“ die jüngste Vergangenheit als packende Unterhaltung. Diesmal als Biopic mit satirischen Zügen. Und ebenso wie in „The Big Short“ steht wieder eine großartige Schauspielerriege vor der Kamera, die durch ein oscarprämiertes Make-up in ihre historischen Vorbilder verwandelt wurde, allen voran Christian Bale als Dick Cheney, der für die Rolle 20 Kilogramm zunehmen musste.

„Vice – Der zweite Mann“ ist am heutigen Dienstag um 18.15 Uhr sowie am morgigen Mittwoch um 20.30 Uhr im Roxy-Kino in Wertheim zu sehen. uf

