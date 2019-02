Wertheim.Gibt es zwischen Menschen, die an Gott glauben, auch Streit? Wie wird in der Bibel mit Konflikten umgegangen? Ab dem 17. Februar laden die evangelischen Gemeinden in Wertheim und Tauberbischofsheim sonntags zu einer Predigtreihe ein. Unter dem Titel „Sand im Getriebe“ wird in der Emmausgemeinde, in Bestenheid/Grünenwört und in der evangelischen Kirchengemeinde Tauberbischofsheim über Konfliktgeschichten der Bibel gepredigt. Die Prediger sind: Dekan Hayo Büsing, Pfarrerin Carolin Knapp, Pfarrerin Dr. Verena Mätzke, Pfarrer Gerd Stühlinger und Schuldekanin Cornelia Wetterich. Im Mittelpunkt stehen Konflikte zwischen Kain und Abel, David und Saul, den Jüngern Jesu, Paulus und Barnabas und den ersten Christen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019