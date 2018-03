Sanierung der Landesstraße mit drei Wochen Vollsperrung

Anzeige

Weiter vorgesehen ist der Rückbau der Baustelleneinrichtungsfläche für den erfolgten Ausbau der A 3. Darüber hinaus werden Schutzplanken aufgebaut, Bankette geschaffen und Straßenmarkierungen eingezeichnet.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 900 000 Euro. Davon entfallen etwa 85 000 Euro auf die Stadt Wertheim. Die Arbeiten für die Stadt beinhalten den Vollausbau der Zufahrtsrampe zum Autohof sowie die Fahrbahndeckensanierung des Anschlusses Almosenberg bis zirka Einfahrt zu McDonald’s.

Abbiegespur wird nicht verlängert

Eine Verlängerung der Abbiegespur von der L 2310 an der Autobahnauffahrt Wertheim in Fahrtrichtung Frankfurt sei „im Zuge dieser Erhaltungsmaßnahme nicht angedacht“, so die Sprecherin. Hintergrund: In der vergangenen Sitzung des Gemeinderats Wertheim wurde Kritik dazu laut, dass die Spur zu kurz sei und es infolgedessen zu Staus bei roter Ampel komme.

Die Leistungsfähigkeit des Knotenpunkts sei „gemäß den vorliegenden Verkehrszahlen“ mit der Stufe „ausreichend“ bewertet, heißt es dazu vonseiten des Regierungspräsidiums weiter. „Aufgrund der dynamischen Infrastrukturentwicklung im Bereich der Abfahrt Wertheim/Lengfurt“ ließe sich noch keine konkrete Aussage über die künftigen Verlagerungen der Verkehrsströme machen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.03.2018