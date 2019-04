Sanierung der Steige gefordert

Waldenhausen.Der Ortschaftsrat Waldenhausen kam zu einer öffentlichen Sitzung am Dienstagabend im Feuerwehrgerätehaus zusammen, um die sechs Kandidaten für die kommende Ortschaftsratswahl vorzustellen und über die Haushaltsplanung abzustimmen. Ortsvorsteher Nils Ries erklärte, dass man im Januar alle an der Arbeit im Ortschaftsrat Interessierten eingeladen habe. Daraus ergaben sich sechs Kandidaten, die für einen Platz darin kandidieren. Alle Kandidaten werden auf einer Liste aufgeführt, um eine Mehrheitswahl zu ermöglichen, führte er aus. In alphabetischer Reihenfolge, wie sie auf der Liste erscheinen, stellten sich die Kandidaten Susanne Eyrich, Lothar Geier, Ralf Herr, Gerrit Lang, Nils Ries und Marie-Elisabeth (Marlise) Teicke der Öffentlichkeit vor. Nach einer kleinen Fragerunde ging es zum Punkt Haushaltsmittelanforderung für 2020. Da die Generalsanierung der Kirchäckerstraße in wenigen Wochen beginne und auch die Sanierung des Mehrzweckgebäudes in diesem Jahr abgeschossen werde, könne man neue Punkte an die Spitze stellen.

Neue Sitzgelegenheit gewünscht

Mehrheitlich wurde beschlossen, einen Tisch mit Bänken zum Verweilen am Rathaus sowie einen Schaukasten für Dorfinformationen zu beantragen.

Weiter stehen die Sanierung der Steige und der Steigäckerstraße auf dem Plan sowie neue Beleuchtung vor der Feuerwehr und im Mühlwörthweg. Aufgeführt wurde noch die Hangsicherung im Talweg.

Abschließend gab der Ortsvorsteher bekannt, dass die Böschung am Fritz-Fröber-Weg angepasst und verdichtet wurde.

Außerdem sei auf der Taubertalbrücke nun eine Beschränkung für Fahrzeuge über 30 Tonnen, Ausnahmeregelungen seien im Einzelfall aber möglich. Während der Bauphase der Kirchäckerstraße werde die Bäckerei Göpfert den Anwohnern einige seiner Parkplätze zur Verfügung stellen. Hier hoffe er auf Verständnis der Anwohner dieser Straße.

Abschließend wies Ortsvorsteher Ries noch auf den Bayrischen Abend des Gesangsvereins am kommenden Samstag hin.

