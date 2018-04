Sanierung kann beginnen

Zum Januar 2020 müssen alle Kommunen im Land ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf die doppelte Buchführung in Konten (Kommunale Doppik) umstellen. Der Gemeinderat hat dieser Umstellung zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, Finanzmittel einzustellen. Durch das neue System soll die Haushaltsführung leichter nachvollziehbar werden. Geplant ist, die Umstellung mit eigenem Personal zu bewältigen und dieses entsprechend aufzustocken. Gemeinderat Ingo Ortel regte an, bereits den Haushaltsplan für 2020 in der Doppik zu beschließen, um Gremiumsmitgliedern, die nach der Kommunalwahl neu in den Rat kommen, doppelte Einarbeitung zu ersparen.

Die Grundschulförderklasse wird ab dem kommenden Schuljahr von der Otfried-Preußler-Schule an die Grundschule Wertheim verlegt. kab