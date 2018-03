Sanierung Rhönstraße beginnt im Juni

Anzeige

Sicherung des Wehrturms

15 000 Euro stehen für eine Strukturanalyse ähnlich derer auf dem Wartberg bereit. Sie soll Voruntersuchung für die Ausweisung eines Sanierungsgebiets sein. 10 000 Euro werden in die Sicherung des Wehrturms an der L2310 investiert. Mit rund 44 000 Euro werden neue Grabfelder auf dem Waldfriedhof angelegt. Für die Reparatur des undichten Brunnens im Haslocher Weg stehen 20 000 Euro bereit. Für 30 000 Euro wird auf dem Spielplatz in der Bresslauer Straße ein neues Spielgerät in Form eines Turms mit Rutsche aufgestellt. Weiterhin wird der Holzlagerplatz erweitert (9000 Euro).

Groß fällt der städtische Anteil zur Sanierung der katholischen Kindertagesstätte Bestenheid aus. Als erste Rate sind dafür 350 000 Euro eingestellt. Das Gebäude wird generalsaniert, inklusive energetischer Sanierung. Der Ganztagsbereich wird ausgebaut und das Außengelände angepasst.

Für die Sanierung der Außenschulsportanlage der Comenius Realschule sind 330 000 Euro eingestellt. In den Hochwasserschutz Schleutleins- und Höhklinge werden in diesem Jahr 985 000 Euro investiert. „Insgesamt belaufen sich die Kosten der dortigen Schutzmaßnahme auf sieben Millionen Euro“, so Wältz.

Im Hinblick auf das neue Spielgerät am Spielplatz Bresslauer Straße verwies er darauf, dass nach dessen Aufstellung leider eine drei bis viermonatige Sperrung nötig ist, damit der Rasen um das Gerät nachwachsen kann.

Notwendige Sanierung

Thomas Rutschmann vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadtverwaltung informierte ausführlich über die anstehende Sanierung der Rhönstraße. Kanal und Straße seien 1955 gebaut worden. Das Material sei nun verbraucht. Mit der Verbesserung von Straße und Kanal gehe auch eine Aufwertung der Grundstücke einher. „Die Unannehmlichkeiten des Baus werden bald vergessen sein“, betonte er gegenüber den Anwohnern. Der Ausbau wird in zwei Bauabschnitten erfolgen. Die Erfahrung, die man bei der Sanierung der Heinrich-Geißler-Straße gemacht hat, werden in die Umsetzung der aktuellen Maßnahme einfließen. Die Gesamtkosten inklusive Abwassernetz liegen bei rund 500 000 Euro. Im November und Dezember 2017 habe man die Maßnahme in den Gremien geplant. Er wies die Anwohner darauf hin, dass ein Ingenieurbüro aus Stuttgart Kontakt zu ihnen aufnehmen werde. Dieses übernimmt die Beweissicherung des aktuellen Status der Häuser vor der Baumaßnahme. Teile des Kanalnetzes der Rhönstraße seien bereits 2003/04 beim Ausbau der Leonhard-Karl-Straße erneuert und vergrößert worden. Die restlichen 170 Meter Kanal Richtung Johannes-Kehrer-Straße werden jetzt erneuert und erweitert. Dabei werden auch die Hausanschlüsse neu hergestellt. Während der Maßnahme wird es eine Kameraprüfung öffentlicher Rohrleitungen geben. „Wer die Abwasserrohre auf seinem Grundstück günstig mit prüfen lassen möchte, kann sich bei uns melden“, bot er den Anliegern der Straße an. Im Rahmen der Planung zur Sanierung des Kanalnetzes wurde eine Überrechnung der abzuführenden Wassermenge nach den neusten Vorschriften durchgeführt.

Diese schreiben vor, die Leitungen müssen ein Regenereignis mit statisch dreijähriger Wiederkehrzeit abfedern können. Vorsorge für Ereignisse darüber hinaus sind Sache der Anlieger. Berücksichtigt man alle Maßnahmen zum Wasserabfluss in diesem Gebiet können sechs bis siebenjährige Regenereignisse abgefedert werden, bis das Wasser die Straßenoberkante erreicht.

Dennoch empfahl er Anwohnern den Einbau von Rückstausicherungen. Der Kanal könne nicht alle Starkregengefahren abdecken. Parallel zu den Kanalarbeiten werden die Stadtwerke die Hauptwasserleitung erneuern.

Die straßenbaulichen Maßnahmen werden analog der Heinrich-Geißler-Straße erfolgen. Der Gehweg wird mit grauem Pflaster und Flachbordstein mit vier Zentimeter Aufkantungshöhe errichtet. An Wegkreuzungen senkt man den Bordstein komplett ab um Kinderwagen und Rollatoren einen problemlosen Zugang zu ermöglichen. Der alte Straßenbelag wird inklusive Schotterschicht komplett entfernt. Der Neuaufbau beginnt mit einem 46 Zentimeter Schotterunterbau, darauf kommt eine zehn Zentimeter Bitumentragschicht und die vier Zentimeter dicke Straßenoberfläche. Die Anzahl der Straßenabläufe wird sich erhöhen, was ein schnelleres Ablaufen der Oberflächengewässer ermöglicht. Betonrinnenplatten neben dem Bordstein fördern den Abfluss.

Die Vergabe der Kanal- und Straßenbauarbeiten wird am 7. Mai erfolgen, Baubeginn wird Anfang Juni sein. Bis Mitte November soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

