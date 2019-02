Sattelzug streifte ein Wohnhaus

Homburg.Einen Gesamtschaden von 10 500 Euro verursachte am Donnerstagmorgen ein 36-jähriger Sattelzugfahrer in Homburg. Der Mann wollte gegen 7.50 Uhr mit seinem Sattelzug vom Zeller Tor kommend nach rechts in die Würzburger Straße einbiegen. Dass das Manöver an dieser Engstelle für einen Sattelzug nicht möglich ist, erkannte der Fahrer trotz mehrfachen Rangierens nicht. Schließlich streifte er mit der linken vorderen Front des eingeknickten Sattelaufliegers ein links stehendes Haus.

Der Auflieger war mit etwa 17 tonnenschweren Deckenteilen beladen, sodass ein weiteres Rangieren nicht mehr möglich war. Die freiwillige Feuerwehr Homburg sicherte die Unfallstelle ab. Durch einen Mitarbeiter des THW wurden die Schäden am Haus auf mögliche Sicherheitsrisiken geprüft.

Zum Glück entstand war lediglich auf einer Länge von drei Metern ein oberflächlicher Schaden am Hausputz entstanden. Durch eine Baufirma, die die Lieferung des Sattelzugs bereits erwartete, wurde der Lkw zunächst abgeladen und anschließend rückwärts herausgeschleppt. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019