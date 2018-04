SCF findet keine Lücke

Anzeige

Das Spiel war ausgeglichen und stand auf einem guten Niveau. Der FC Bürgstadt hatte in den ersten 45 Minuten Vorteile, auch beim Chancenverhältnis. Deshalb ging die 1:0-Führung, für die Robin Karch mit einem direkt verwandelten Freistoß verantwortlich zeichnete, zur Pause in Ordnung. Der SC versuchte nach dem Seitenwechsel viel, fand jedoch in der aufmerksamen Bürgstädter Abwehr keine Lücke. Selbst die Drangphase der Gäste in den Schlussminuten überstand der FCB unbeschadet, sieht man mal von der gelb-roten Karte ab. uwb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.04.2018