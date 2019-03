Schaden an parkendem Auto

wertheim.Der Parkplatz eines Drogeriemarkts in Bestenheid oder der Mainparkplatz in Wertheim kommen als Unfallort für die entstandenen Beschädigungen an einem schwarzen VW-Golf in Betracht. Bemerkt hatte die Fahrzeughalterin den Schaden an der Fahrerseite ihres Autos am Montagmorgen, nachdem sie vom Einkaufen aus dem Drogeriemarkt kam. Sowohl der Kotflügel, die hintere Felge als auch die hintere Stoßstange waren betroffen. Zwischen Freitag, 19 Uhr und Montag, 8.30 Uhr, stand der Golf auf dem Mainparkplatz in Wertheim. Möglicherweise wurde der Schaden durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug verursacht. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342/91890 entgegen. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019