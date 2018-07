Anzeige

Wertheim.Ein Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag in der Unteren Leberklinge in Wertheim ereignet hat.

Eine 35-jährige Ford-Fahrerin rangierte rückwärts aus einer Hofeinfahrt und übersah hierbei einen aus Richtung Stadtmitte kommenden BMW eines 40-Jährigen. Dabei kam es zum Zusammenstoß