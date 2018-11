Wertheim.Die Ausstellung „Was bleibt. Weitergeben. Schenken. Stiften. Vererben.“ ist vom 6. bis 18. November im Grafschaftsmuseum zu sehen. Die Wanderausstellung macht Station in Wertheim auf Initiative des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis, der Evangelischen Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber und des Evangelischen Kirchenbezirks Wertheim.

An sieben Stationen werden in der Ausstellung „Schatzkästchen“ voller Lebensgeschichten geöffnet: Die Besucher erfahren, welche Erinnerungen verschiedene Menschen bewegen und begeistern.

„Die Ausstellung will Menschen dazu anregen, über ihr ganz persönliches ‚Schatzkästlein‘ des Lebens nachzudenken, es mit dem zu füllen, was in ihrem Leben wichtig und sinnstiftend ist, und zu überlegen, wie sie ihren ‚Schätzen‘ einen bleibenden Wert verleihen können“, erklärt Bezirksdiakoniepfarrerin Dr. Annegret Ade in einem Begleitwort. Vernissage ist am Dienstag, 6. November, um 17.30 Uhr. Annegret Ade, Heike Kuhn, Leiterin der Evangelischen Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber, und der Geschäftsführer des Diakonischen Werks im Kreis, Wolfgang Pempe, gestalten den Abend mit Impulsen.

Begleitete Führungen sind an den Dienstagen, 6. und 13. November, geplant. Kurze Texten geben Anregungen zum Nachdenken. Pfarrerin Ade steht jeweils von 15 bis 15.45 Uhr für Gespräche zur Verfügung.

Einen Vortrag zum Thema „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ hält Notar Holger Merklein am Donnerstag, 8. November, um 18.30 Uhr im Otto-Modersohn-Saal des Museums: Ob bei einer schnell voranschreitende Erkrankung oder einem Unfall, auf der Suche nach geeigneten Therapien oder vor Operationen werden Angehörige plötzlich mit Fragen konfrontiert, die sie nicht beantworten können. Der Notar erklärt, wie mit einer Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht vorgesorgt werden kann.

Am Montag, 12. November, um 18.30 Uhr bieten im Otto-Modersohn-Saal Pfarrerin Heike Kuhn und Alex Schuck (Diakonisches Werk“ einen Workshop zur persönlichen Biografie. Er soll Raum geben, um das eigene Leben in den Blick zu nehmen. Die Führung am 14. November, um 19.30 Uhr mit Pfarrerin Dr. Verena Mätzke steht unter dem Motto „Goldene Minuten – Schätze unseres Lebens“. Konfirmanden haben „Schatzkisten“ mit Erinnerungen ihrer Großeltern gestaltet.

Ebenfalls zum Programm gehört das Konzert zum Ewigkeitssonntag am 25. November um 17 Uhr in der Stiftskirche. Einen Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema „Elternunterhalt“ gibt Diether A. Edel, Anwalt für Familienrecht, am 26. November, um 18.30 Uhr im Wohnstift Hofgarten. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Bewohnerbeirat Wohnstift Hofgarten, dem Stadtteilbeirat Eichel-Hofgarten und dem Wohnstift Hofgarten statt. stv

