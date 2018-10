Scheune brennt komplett aus

Mondfeld.Exakt um 16.01 Uhr am Samstagnachmittag wurden die Feuerwehrleute der Abteilungen Mondfeld und Stadt alarmiert: An der Mondfelder Ortsdurchfahrt brannte eine Scheune, die an ein Wohngebäude angebaut ist.

Die Rauchwolken waren weithin sichtbar. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Mehreren Trupps unter Atemschutz löschten die Scheune

...