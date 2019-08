Schicksal junger Menschen mitgestaltet

Für einige Schüler ist das Ende eines Schuljahres auch mit einem Abschied und Neustart verbunden. Und manchmal gilt dies auch für die Lehrkräfte.

Wertheim. Mit dem Beginn der Sommerferien werden neben den Schülern auch die Lehrkräfte in die verdiente Erholung geschickt, um frisch ins neue Schuljahr zu starten. Für vier Lehrkräfte am DBG sind die Sommerferien in diesem Jahr verbunden mit dem Wechsel an eine neue Wirkungsstätte, drei Lehrkräfte beginnen einen neuen Lebensabschnitt, den sogenannten Ruhestand.

Oberstudiendirektor Reinhard Lieb überreichte ihnen die Urkunde des Landes Baden-Württemberg verbunden mit dem Dank für langjährige treue Dienste und dem Wunsch, wie es im Gedicht „Bitte“ von Hilde Domin heißt, dass „wir (...) immer versehrter und immer heiler stets von neuem zu uns selbst entlassen werden.“

Ihr Markenzeichen:Humor

Studiendirektorin Barbara Weichert kam 2004 als Beratungslehrerin ans DBG. Aufgewachsen ist Barbara Weichert in Stuttgart-Untertürkheim. Mit dem erfolgreichen Bestehen des Referendariats in Möckmühl und Tauberbischofsheim zog es Barbara Weichert nach Stationen in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim in Richtung Wertheim, wo sie ab dem Schuljahr 2004/05 unterrichtete. 2014 wurde sie Abteilungsleiterin und Mitglied des Schulleitungsteams. Sie betreute die große Fachschaft Deutsch sowie Religion, Ethik und Psychologie. Zu ihren Aufgaben gehörten unter anderem der gesamte Bereich der Prävention und vernetzte Angebote zur Stärkung der Sozial- und Methodenkompetenz der Schüler/innen. Dass ihr die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler am Herzen lag, zeigt unter anderem die Ausbildung zur Beratungslehrerin oder die Einführung des Projekts LuEBO am DBG (Lern- und Entwicklungsbegleitung in der Orientierungsstufe). Zudem war sie über Jahre an die schulpsychologische Beratungsstelle in Tauberbischofsheim mit einigen Stunden abgeordnet. Hier sammelte sie weitere wertvolle und intensive Erfahrungen auch in anderen Schularten. Neben dem pädagogischen Arbeiten war Barbara Weichert gerade die Weiterentwicklung des Gymnasiums wichtig, weshalb sie sich in die Schulentwicklung im Qualitätsteam, der Steuergruppe und schließlich auch in die erweiterte Schulleitung mit großem Engagement einbrachte. Sie war zudem eine Wegbereiterin für die Schulsozialarbeit am DBG. Ihre Vielseitigkeit, ihre Gründlichkeit, die Schlagfertigkeit und der sie auszeichnende scharfsinnige und hintergründige Humor sind ihre Markenzeichen. Wer mit ihr zusammenarbeiten durfte, konnte davon profitieren.

Neue Ideen und Tatkraft

Oberstudienrätin Ulrike Regan hat zahlreiche Stationen in ihrem Berufsleben durchlaufen, bevor sie 2007 wieder nach Wertheim ans DBG kam, wo sie ihre eigene Schulzeit verbracht hatte. Nach Studium und Referendariat entschied sich Ulrike Regan zunächst für Tätigkeiten in Verlag und Buchhandel. Sie unternahm auch eine längere Reise nach Italien, das Land, wo sie die Sprache so gut lernte, dass sie später an der Schule eine Italienisch-AG und an der Volkshochschule entsprechende Italienischkurse anbieten konnte. Lauffen, Messkirch und Ravensburg sind Stationen ihres Arbeitslebens als Lehrerin, bevor sie 2007 ans DBG kam. Neue Ideen und Tatkraft brachte sie nunmehr in die Lateinfachschaft am DBG ein: zum Beispiel die Entwicklung einer lateinischen Stadtführung durch Wertheim, der Besuch der Homer-Ausstellung im Reiss-Engelhorn-Museum in Mannheim mit der gesamten Latein-lernenden Mittel- und Oberstufe, das Theaterprojekt „Alte Komödie in neuem Gewand“ anlässlich der Verleihung des dritten Bennerpreises sowie die spielerische Vorstellung des Faches Latein mit Schülern des Gymnasiums für Schüler der Grundschulen. Mit Ulrike Regan geht eine erfahrene Pädagogin in den Ruhestand, die, wie es ein Kollege ausdrückte, „ein Mensch mit persönlichem Profil, mit Ecken und Kanten“ ist, die aus Liebe zum Fach und aus Liebe zu den Schülern heraus agierte und die eine besondere „Mütterlichkeit“ auszeichnete.

Über Fächergrenzen geblickt

Mit Oberstudienrätin Inge Wilhelm-Stark geht eine dritte, äußerst patente und vielseitige Lehrerin in den Ruhestand. Aufgewachsen ist Inge Wilhelm-Stark in Kornwestheim im Kreis Ludwigsburg. Nach dem Ende des Studiums und dem Ablegen der beiden Staatsexamen unterrichtete sie zunächst an der Waldorfschule Filstal in Göppingen. Andere Wirkungsstätten schlossen sich an, bevor sie 1995 an das DBG kam. Mit ihrer Tätigkeit in Wertheim verhalf Inge Wilhelm-Stark ihren Schülern dazu, ein solides sprachliches Fundament aufzubauen, indem sie ihnen ein gutes sprachliches Vorbild gab. Gleichzeitig regte sie ihre Schüler zu einem kritischen Denken an. Hier zeigt sich, wie wichtig ihr das erzieherische Wirken war. Deutlich wurde dies auch bei dem im Rahmen der Gewaltprävention durchgeführten Projekt „STUPS“. Außerdem organisierte sie die Hausaufgabenbetreuung am DBG und war für die Ausbildung der Schülermentoren zuständig. Lange Zeit war sie auch als Beauftragte für Chancengleichheit tätig. In ihrer Zeit am DBG hatte Inge Wilhelm-Stark die Leitung der Fachschaft Französisch und Psychologie inne und begleitete als Ausbildungslehrerin erfolgreich Studenten. Mit ihr verlässt eine Lehrerin die Schule, die ihre Fächer meisterhaft beherrschte und mit großer Freude unterrichtete und die zudem auch immer über die Fächergrenzen hinausblickte.

Der Zeremonienmeister

Studienrat Kilian Megges wird nahezu allen Abiturienten der letzten Jahre in Erinnerung bleiben, organisierte er doch als „Zeremonienmeister“ die Verabschiedungsfeiern mit ihnen und deren Eltern. Er unterrichtete die Fächer Englisch, Geschichte und Gemeinschaftskunde mit großer Hingabe und kam 2011 nach Abschluss seiner Lehrerausbildung in Bayern ans Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Kilian Megges hat sich vielseitig und verlässlich über seinen Unterricht hinaus ins Schulleben am DBG eingebracht, neben dem Börsenspiel und dem Methodentag für die siebten Klassen organisierte er auch Schullandheimaufenthalte und Studienfahrten, zuletzt auf dem Pilgerweg im spanischen Compostella. Sein Antrag auf Ländertausch nach Bayern wurde nach mehreren Anläufen nun endlich bewilligt und so kann er in seine Heimat zurückkehren. Er unterrichtet im kommenden Schuljahr an einem Gymnasium in Coburg.

Nach eineinhalb Jahren haben die Referendarinnen Tatjana Beer (Musik / Spanisch), Lisa Haberstock (Englisch / Geschichte) und Tamara Spielmann (Englisch / Deutsch) ihr Referendariat äußerst erfolgreich am Gymnasium abgeschlossen. Tatjana Beer wird im neuen Schuljahr an einem Gymnasium in Blaubeuren tätig sein und dort vor allem im Bereich Musik eingesetzt werden. Lisa Haberstock wechselt nach Hessen an ein privates Gymnasium in der Mainmetropole Frankfurt und für Tamara Spielmann wird das Berufliche Gymnasium in Walldürn zur neuen Heimat. rl

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.08.2019