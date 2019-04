Schicksalsschläge trafen Lebensnerv

Der FC Eichel erlebte ein Jahr der Schicksalsschläge. Trotzdem blickten die Mitglieder auf ein äußerst aktives Vereinsleben zurück.

Eichel. Zur Jahreshauptversammlung des FC Eichel trafen sich die FCler in den Gemeinschaftsräumen in Eichel. Im Mittelpunkt der Versammlung standen neben den Berichten des Vorstandes und der Abteilungsleiter vor allem die Beschlussfassung einer neuen Satzung sowie Ehrungen durch den Badischen Fußballverband und den Badischen Sportbund.

In ihrem Jahresbericht bezeichneten die drei Vorsitzenden Roland Olpp, Kai Grottenthaler und Mirco Göbel 2018 als ein Jahr der Trauer. Der FC Eichel sei von vielen Schicksalsschlägen getroffen worden, die den „Vereinslebensnerv“ erschüttert hätten. Mit Ehrenmitglied Walter Diehm, dem Pressewart und Vereinsfotograf Uwe Bauer, dem Sportheimwirt Günther Diehm sowie den langjährigen Sportheimhelfern Reiner Dungl, Ludwig Scheurich und Renate Huth habe der FCE großartige Mitglieder verloren, die sich in den vergangenen Jahrzehnten große Verdienste erworben hätten.

Trotz der schweren Schicksalsschläge sei man beim FCE aber auch 2018 wieder aktiv gewesen. Organisatorisch seien die Punkte Datenschutz und Kinderschutzkonzept entwickelt sowie Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt worden. Zudem habe der FCE mehr als 20 Veranstaltungen organisiert oder daran teilgenommen. Finanziell sei das vergangene Jahr ein gutes gewesen.

Gut besetzte Jugend

In sportlicher Hinsicht sei man stolz darauf, dass der FCE als einer von wenigen Vereinen im Herrenbereich noch zwei eigenständige Teams stellen könne. Herausfordernd sei die Situation in den höheren Jugendmannschaften, weil trotz der Spielgemeinschaft mit dem Partnerverein TSV Kreuzwertheim nicht immer genügend Spieler vorhanden seien. In den unteren Jugenden dagegen sei der FCE sehr gut besetzt.

Auch könnten alle Jugendteams aktuell mit mindestens zwei Jugendtrainern besetzt werden. Mit 706 Mitgliedern knackte der FCE zum Jahresende erstmals die 700er-Marke.

Der Abteilungsleiter Herrenfußball, Alfred Pflugfelder, berichtete dass zu Beginn Holger Horn das Traineramt übernommen und die Mannschaft gemeinsam mit Ralf Hofmann auf einen Mittelfeldplatz in der Kreisklasse A geführt habe. Nachdem Horn aus persönlichen Gründen im Sommer seinen Trainerposten aufgeben musste, übernahm Alexander Helfenstein als Spielertrainer.

In der zweiten Vorrundenhälfte habe die Mannschaft dann eine sehr erfreuliche Entwicklung gemacht. Auch die zweite Mannschaft unter der Leitung von Ralf Hofmann habe des Öfteren positiv überrascht und sei aktuell im Mittelfeld der Kreisklasse C vertreten.

Für das Frauenteam berichtete Mareike Englert, gemeinsam mit Kristin Stark als Abteilungsleiterin tätig, von einem schweren Jahr, vor allem aufgrund der Schicksalsschläge. Dennoch habe das Team dadurch noch enger zusammengefunden.

Viele junge Spielerinnen seien in das Team eingebaut worden. Die sportlichen Erfolge seien in der Landesliga zwar weitgehend ausgeblieben, aber es sei gelungen, viele Nachwuchsspielerinnen in das junge Team einzubauen.

Jugendleiter Sven Szabo berichtete anschließend von den zahlreichen Aktivitäten der Jugendabteilung, darunter das St-Pauli-Rabauken-Camp. In sportlicher Hinsicht sei der FCE bis zur D-Jugend quantitativ sehr gut aufgestellt. Aufgrund aufkommender Engpässe in C- bis A-Jugend habe man Gespräche aufgenommen und werde in der kommenden Spielzeit die bisherige Spielgemeinschaft mit dem TSV Kreuzwertheim um die Dorfkickers Mainschleife erweitern.

Für die Tischtennis-Abteilung berichtete Dieter Dill von einer starken aktuellen Runde, in der der Klassenerhalt in der A-Klasse bereits gesichert sei. Erfolge habe es auch an den Stadtmeisterschaften gegeben. Die Abteilung Damengymnastik treffe sich regelmäßig unter der Leitung von Brigitte Szabo, so FC-Vorsitzender Roland Olpp.

Nach den Abteilungsberichten informierten die Kassierer (Hauptkassier Matthias Horn, Jugendkassier Lars Grottenthaler) über die Zahlenwerke, die von Andreas Weber und Anna Englert geprüft worden waren. Englert beantragte anschließend die Entlastung des Vorstands, die von der Versammlung einstimmig erteilt wurde.

Satzungsänderung

Die Abstimmungen zur Satzungsänderung sowie zur Datenschutzordnung endeten einstimmig, somit erhielt auch der Beschluss über die Neufassung der Vereinssatzung die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit. Bei der Änderung der Ehrenordnung, wonach das Mindestalter der Ehrenmitgliedschaft von 60 auf 50 Jahre gesenkt wurde, gab es eine Enthaltung.

Mit Vereinsnadeln in Bronze und Silber geehrt wurden folgende FCE-Mitglieder: Für 15-jährige Mitgliedschaft waren es Julian Hirsch, Maximilian Rodemers und Günther Wolf. Für 25-jährige Treue waren es Gunther Amarell, Gustl Amarell, Jenny Amarell, Kläre Feldmeyer, Stefan Kettner, Simon Merkert, Manuel Münkel, Beate Schwarzbach, Florian Stemmler und Cornelia Wetterich.

Für eine runde Anzahl an Spielen im FCE-Trikot gab es Glastrophäen für Markus Bünte, Nicklas Hofmann, Isabel Winzer (alle 200 Spiele), Benjamin Gans, André Marques Gomes (beide 300), Dominik Petz (400) und Marcel Weis (500). Für 800 Spiele wurde der langjährige FC-Vorstand Thomas Herma geehrt.

Anschließend nahm Jürgen Umminger, stellvertretender Vorsitzender des Fußballkreises Tauberbischofsheim, die Ehrungen im Namen des Badischen Fußballverbandes (BFV) vor.

BFV-Ehrennadel

Mit der BFV-Spielerehrennadel für 10, 15 beziehungsweise 20 Jahre vorbildliche aktive Laufbahn im selben Verein wurden geehrt: Markus Bünte, Anna Englert, Ludger Kempf, Mario Kinzel, Dominik Petz, Kristin Stark (alle Bronze), Kai Grottenthaler, Lars Grottenthaler, Benjamin Peth (alle Silber) sowie Markus Hautzinger in Gold.

Die BFV-Ehrennadel für 10, 20 beziehungsweise 30 Jahre ehrenamtliches Engagement erhielten: Mirco Göbel, Kai Grottenthaler, Thomas Herma, Ralph Merkert (alle Bronze), Matthias Horn, Friedrich Horn jun., Ralf Hofmann (alle Silber), Kurt Merkert, Siegfried Lumpp, Roland Olpp (alle Gold).

Anschließend zeichnete der stellvertretende Vorsitzende des Sportkreises Tauberbischofsheim, Matthias Götzelmann, folgende Mitglieder aufgrund ihres langjährigen ehrenamtlichen Engagements mit der Ehrennadel des Badischen Sportbundes aus:

Ralf Hofmann, Kurt Merkert (beide Bronze), Thomas Herma, Udo Diehm (beide Silber) sowie Matthias Horn, Siegfried Lumpp und Roland Olpp (alle Gold). Bei den anschließenden Wahlen wurden jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt die gleichberechtigten Vorsitzenden Mirco Göbel und Roland Olpp sowie Schriftführer Henning Rook.

Ebenso wurden die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter bestätigt. Beim Frauenfußball übernahm Wally Pfenning das Amt von Mareike Englert. Als neuer Pressewart wurde Alfred Pflugfelder gewählt.

Turnier wird umbenannt

Einstimmig beschlossen wurde der Antrag, das jährlich veranstaltete Vereinsturnier in „Uwe-Bauer-Gedächtnisturnier“ umzubenennen. Die beiden Anträge der Vorstandschaft behandelten die Ernennung von Uwe Bauer und Gerhard Kachel zu neuen Ehrenmitgliedern. Beide Abstimmungen wurden einstimmig befürwortet.

Uwe Bauer wurde diese besondere Auszeichnung posthum aufgrund seiner jahrzehntelangen Tätigkeiten als Pressewart (mehr als 30 Jahre) sowie als Schriftführer (zwölf Jahre) verliehen. Ächler Echo, Vereinszeitung, Homepage, Archiv und vor allem zahlreiche Fotos und Berichte der letzten Jahrzehnte zählen zu Uwe Bauers Vermächtnis. Gerhard Kachel engagiert sich seit mehr als zwei Jahrzehnten unermüdlich als Platzwart und rund um die Sportanlagen des Vereins und kümmert sich vorbildlich um die Erhaltung und Pflege der Infrastruktur.Aufgrund seines hohen, täglichen Engagements wurde er bereits 2001 mit dem DFB-Ehrenamtspreis ausgezeichnet.

Im Namen des Vereins „Freunde der Stadt Wertheim“ überreichte Dominik Petz drei Gutscheine an die FCE-Jugendabteilung. fce

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019