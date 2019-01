Schienenersatzverkehr ist teilweise nötig

Reicholzheim.Der zur Westfrankenbahn gehörende Eisenbahntunnel in Reichholzheim wird in zwei Baustufen saniert. Die Vorarbeiten zur Sanierung haben bereits Ende 2018 begonnen und werden nun fortgesetzt.

Gleis wird verschwenkt

Vom 11. bis 14. Januar wird das Gleis verschwenkt. Das derzeitige Gleis wird in eine andere Lange gebracht, um für den Bauzustand das Lichtraumprofil herzustellen, das für die Sanierung der Tunnelinnenschale nötig ist. Am 15. Januar starten die vorbereitenden Arbeiten für die Sanierung der Tunnelinnenschale und dauern bis voraussichtlich Ende März 2019 an. Dabei werden beidseitige Tunnelentwässerungen hergestellt und es erfolgt der Einbau von Fundamenten, auf der die Tunnelinnenschale gründet.

Die eigentlichen Arbeiten zur Sanierung der Innenschale beginnen voraussichtlich am 1. April. Zum Abschluss der ersten Bauphase wird das Gleis in die neue Lage verbracht, die sich an der Innenschale orientiert. Dazu muss die Tunnelsohle um rund 25 Zentimeter abgesenkt werden. In der Baustufe ab 2020 wird die technische Ausstattung installiert und ein Feuerwehr-Rettungsplatz errichtet. Neben dem Rettungsplatz werden zwei Wasserzisternen und zwei Versorgungshäuschen aus Beton für Strom und Funk gebaut.

Einschränkungen möglich

Während der unterschiedlichen Bauphasen kann es zu Einschränkungen im Zugverkehr auf dem Streckenabschnitt Wertheim-Lauda-Bad Mergentheim kommen. So gibt es zwischen Dienstag, 12., und Mittwoch, 13. Januar, einen Schienenersatzverkehr zwischen Wertheim, Lauda und Bad Mergentheim.

Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen, sich mittels Echtzeitinformationen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft über die aktuellen Reiseverbindungen zu informieren.

Informationen

Informationen gibt es auch beim Kundendialog der Westfrankenbahn unter Telefon 0711/20921200. Der Kundendialog ist auch per E-Mail mit der Adresse kundendialog.mitte@deutschebahn.com zu erreichen.

