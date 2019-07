Wertheim.Wie verändert sich Norddeutschland, wenn das Leben zur Ruhe kommt und sich die Dunkelheit über das Land legt? Der FN-Reisefilm zeigt, was passiert, während die meisten Menschen schlafen. Mit dem Hubschrauber und besonders lichtempfindlichen Spezialkameras fliegen Autor Marcus Fischötter und sein Team über blinkende Windparks, Krabbenfischer im Mondschein und Bauern, die im Scheinwerferlicht ihrer Mähdrescher Felder pflügen.

Hinweg über die Häfen von Rostock, Kiel, Hamburg und vorbei an Ölplattform, Raffinerie und hell leuchtender Industrie. Überall ist nächtliches Leben. Der Norden bei Nacht ist ein schillerndes Lichtermeer. Neben den faszinierenden Luftaufnahmen, die das beeindruckende Spiel von Licht und Dunkelheit in großen Bildern einfangen, stellt der Film Menschen vor, die in und mit der Dunkelheit arbeiten.

So macht Krabbenfischer Andreas Thaden nachts auf der Nordsee die besten Fänge, während die Lichtdesignerin Ulrike Brandi einen Pavillon in den Herrenhäuser Gärten in Hannover illuminiert.

Der Astrologe Andreas Haenel sucht in einem Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern nach größtmöglicher Dunkelheit, um einen Sternenpark einzurichten. Und der Biologe Detlef Kolligs kümmert sich in der Nordheide um gefährdete Nachtfalter.

Für „Norddeutschland bei Nacht“ standen die Macher vor der Herausforderung, Bilder in der Dunkelheit zu kreieren. Was und wie viel sehen wir überhaupt, wenn es dunkel ist? Und wie viel künstliches Licht muss man einsetzen, um nächtliche Szenerien möglichst naturgetreu abzubilden? Die Nacht hat ihre ganz eigenen Geschichten. Der Film nimmt die Zuschauer mit in die atemberaubende Bilderwelt einer Nacht in Norddeutschland.

Der Film ist am Sonntag, 14. Juli, um 17.45 Uhr sowie am Montag, 15. Juli, um 18. 30 Uhr im Roxy-Kino in Wertheim zu sehen.

