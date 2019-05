Schlägerei auf Schulgelände

Bestenheid.Aufgrund von Streitigkeiten ist es bereits am Freitagmittag, 3. Mai, zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Bestenheid gekommen, wie die Polizei gestern mitteilte. Gegen 13.15 Uhr war ein 20-Jähriger mit einem Pkw auf das Schulgelände an der Breslauer Straße gefahren. Dort hielt sich zeitgleich auch ein ihm bekannter 19-Jähriger in seinem Pkw auf.

20-Jähriger leicht verletzt

Beide stiegen aus ihren Fahrzeugen aus. Es kam zu einer Schlägerei, wobei der 20-Jährige leicht verletzt wurde. Zwei Freunde eilten ihm zur Hilfe. Anschließend begab sich der 20-Jährige in ein Krankenhaus.

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet oder am Freitag, 3. Mai, Beobachtungen auf dem Schulgelände gemacht? Zeugen sollten sich unter Telefon 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.05.2019