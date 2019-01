Schlafwandler wohlauf gefunden

Wertheim.Ein Vater aus Wertheim meldete seinen jungen erwachsenen Sohn am Mittwochmorgen als vermisst. Dieser war in der Vergangenheit bereits als sogenannter Schlafwandler aufgefallen, weshalb in Anbetracht der Umstände – er war nur leicht bekleidet und die Außentemperaturen empfindlich kühl – sofort die Rettungshundestaffel zur Fahndung nach dem jungen Mann hinzugerufen wurde.

Bereits etwa eine Stunde nachdem der Sohn als vermisst gemeldet worden war, konnte er – dank der Mitteilung einer aufmerksamen Passantin – im Bereich des Mainufers aufgegriffen werden. Der Passantin waren die leichte Bekleidung sowie das seltsame Verhalten des jungen Mannes aufgefallen. Er wurde wohlauf in die Obhut seiner Eltern übergeben.

