Schlager, Böller und Tschaikowsky

Es war dies sozusagen der Schlussakkord eines recht lebhaften und zeitweise auch lautstärkeren Wochenendes in der Altstadt. Dem jetzt, zur Erholung quasi, ein ruhigeres folgt. Dabei würden morgen durchaus auch ein paar Böllerschüsse passen, als Salut zum Muttertag. Sie haben schon noch daran gedacht, dass dieser am Sonntag begangen wird, oder?

Kommen wir noch einmal in die „ruhige Altstadt“ zurück. Dass diese noch ruhiger werden könnte, befürchten so manche. Dann nämlich, wenn ein bekanntes Geldinstitut sein Domizil in der Rathausgasse verlässt und es in die, von manchen spöttisch so genannte, „Ärztemeile“ links der Tauber verlegt. Was durchaus mehr als ein Gerücht sein soll. Leerstehen soll das Gebäude gegenüber dem Grafschaftsmuseum dann allerdings nicht. Nachdem einige Vertreter der Stadtwerke ja bildlich in der Altstadt schon für Aufsehen sorgen, sollen angeblich einige Mitarbeiter des Versorgungsunternehmens auch physisch dorthin umziehen, um in der Zentrale in der Mühlenstraße Platz zu schaffen. Und auch Teile der Stadtverwaltung, die häufiger mit Bürgern zu tun haben, könnten in die dann ehemalige Sparkasse einziehen.

Gute drei Jahre sind es noch. Scheinbar viel Zeit also, bis mit dem Neubau der alten Mainbrücke begonnen werden soll. Zeit, die aber auch benötigt werden wird, um all die Fragen zu klären, die derzeit noch offen sind. Und nicht auf alle, so steht es zu befürchten, wird es eine allseits zufriedenstellende Antwort geben. In der rund 30 Monate währenden Bauzeit wird es mit der Spessartbrücke nur eine Verbindung geben zwischen Wertheim hüben und Kreuzwertheim drüben (meinetwegen auch umgekehrt). Kompensationsmaßnahmen „sind nicht vorgesehen“, heißt es im Bericht aus einer Sitzung des Bauausschusses des Landkreises Main-Spessart. „Nicht vorgesehen“ heißt ja eigentlich nicht, dass sie „nicht möglich“ wären. Das erscheint aus der Sicht der Betroffenen zumindest unbefriedigend.

Elf Monate lang wird auch die Eichelsteige gesperrt sein. „Im Falle eines Hochwassers des Mains seien alternative Zuwegungen notwendig.“ Wohl wahr. Das und noch manch anderes mehr – Fahrradwege, Baustelleneinrichtung und so weiter – lässt einem die Zeit bis zum ins Auge gefassten Baubeginn fast schon kurz erscheinen.

