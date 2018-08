Schlagers neuer Hit

Anzeige

Zu schnell übereinander geschnittenen Bildern bot sich der typische Rap im Old-School-Stil von „Run DMC“ oder auch Ice-T an. „Weil Rap immer auch eine Botschaft hat“, begründet Schlager die Wahl. „Dann passt das doch“, ergänzt Marianne Tazlari spontan.

„Hey Amazonas, vierundzwanzig-sieben – Wertheim am Main ist vor Ort geblieben. Time Square Wertheim, besorgt´s euch vor Ort. Glaube – Liebe – Hoffnung. Guckst – du – dort!“ Etwa drei Stunden habe er gebraucht, dann stand der Text. Der wurde dann in einem Tonstudio in Augsburg inklusive Sprechgesang produziert und von Multimediaartist Uwe Fahrmüller aus Kreuzwertheim zu einem Gesamtpaket von Bildern und Musik zusammengefügt. Die Kosten für den Clip liegen laut Schlager sogar noch im dreistelligen Bereich.

Zum ersten Mal soll das Video am Donnerstag, 16. August, während der Burgfilmfestspiele der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Über die anschließende weitere Verbreitung ist sich der Innenstadtmanager noch nicht ganz sicher.

Klar ist, dass der Clip auf Youtube und Facebook laufen wird und „sicher für eine begrenzte Zeit auch mal im Kino“, meint Schlager. Doch damit sind seine Ideen noch lange nicht erschöpft. hei

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.08.2018