Schmerzen und Haltungsschäden vorbeugen

Anzeige

Wertheim.Die vierte Auflage der Wertheimer Schultaschenparty findet am Samstag, 24. Februar, statt. Auf die Beine stellen diese Veranstaltung das Schreibwarengeschäft Flo No 7, Mitglieder des Stadtmarketingvereins und der Turnverein in Zusammenarbeit mit der Stadt Wertheim.

Im Arkadensaal des Rathauses können angehende Abc-Schützen von 10.30 bis 16 Uhr die neuen Schultaschen-Modelle ausprobieren. Die Besucher erwarten weitere Aktionen und ein interessantes Rahmenprogramm.

Wer jemals einen großen Touren-Rucksack kaufen wollte und auf Tragekomfort Wert legt, ist gut beraten, sich in die Hände eines Fachgeschäftes zu begeben: Ausmessen, Einstellen, Anprobieren – es ist selbstverständlich, dass man als Erwachsener bei einem längeren Rucksacktrip vorzeitige Materialermüdung und unnötige Druckstellen vermeiden möchte.