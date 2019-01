Schnäppchenjagd für Modebewusste

Der Kleiderschrank ist voll und trotzdem findet man nichts anzuziehen? Beim ersten Wertheimer Fashion-Flohmarkt konnten gestern beide Probleme auf einen Schlag gelöst werden.

Wertheim. „Der Fashion-Flohmarkt gibt jedem, der nicht so viel Geld ausgeben möchte, die Möglichkeit, sich etwas Neues zu leisten“, so Nadine Sahlender, die sowohl Schöpferin als auch ehrenamtliche Koordinatorin des Fashion-Flohmarkts in Wertheim ist. Der Knackpunkt sei, dass ausschließlich Mode für Erwachsene angeboten wird.

Durch das neue Angebot könne man die Wintermonate in Wertheim mit Leben füllen, freut sich Bürgermeister Wolfgang Stein. Für Bewirtung und Garderobe hat Sahlender den Verein „Ein langer Weg“ mit ins Boot geholt. So habe man den Flohmarkt gleichzeitig mit einem guten Zweck verbunden. Für die Musikalische Untermalung sorgte DJ Mario Väth.

82 Verkaufstische sind in der Main-Tauber-Halle aufgebaut. Hinzu kommen rund 30 Bewerber, die auf eine Warteliste gesetzt wurden. Denn bereits Mitte Dezember waren alle Plätze belegt.

Ähnlich sieht es mit dem Besucheransturm am Sonntagnachmittag aus. Denn sollte offiziell erst um 14 Uhr eröffnet werden, hatten die Schnäppchenjäger den Flohmarkt inoffiziell schon eine gute Viertelstunde vorher für eröffnet erklärt und strömten in Massen in die Halle.

Altlasten loswerden

Der modischen Bandbreite sind keine Grenzen gesetzt: Vom Dirndel über Pumps bis zu Motorradkleidung können Flohmarktfans hier alles erstehen.

Einer der Verkäufer ist Fabian Weimann aus Würzburg. „Ich hatte schon länger vor, Altlasten’ loszuwerden“, erklärt der 28-Jährige. Als Mann ist er sowohl unter den Käufern als auch unter den Standbesitzern eine Seltenheit. „Männer haben im Normalfall weniger Kleidung und tragen sie außerdem ab“, stellt Weimann fest. Um seinen Stand zu füllen, musste deshalb auch seine ganze Familie die Kleiderschränke ausmisten. Mit dem Besucherandrang ist er sehr zufrieden. „Ich bin zuversichtlich, dass ich die Standmiete wieder rein hole“, stellt er mit einem Lachen fest. „Aber eigentlich geht es ja um den Spaß.“

Etwas Außergewöhnliches ist am Stand von Michaela Hahn und ihrer Schwester zu finden: Die 56-Jährige strickt in ihrer Freizeit Filzschuhe. Nachdem Freunde und Verwandte alle versorgt waren, bietet der Flohmarkt neue Abnehmer.

Carolin Helfenstein, Paulina Michel, Lea Gruber und Leonie Bahr aus Wertheim haben gemeinsam ihre Kleiderschränke ausgemistet. Ob die Trennung von dem ein oder anderen Teil schwer falle? Eigentlich nicht, schließlich seien es Sachen, die sie ohnehin kaum anziehen.

„Manches sind auch Fehlkäufe, die man dann noch mit Etikett wieder aussortiert“, berichtet eine der jungen Frauen. Der Fashion-Flohmarkt sei deshalb eine gute Sache: „Irgendwer freut sich dann über diese Sachen.“ Und wie sehen die Besucher das neue Format? „Ich finde es sehr praktisch. Die Leute brauchen die Sachen nicht mehr und wir können Schnäppchen machen“, findet die 16-jährige Alicia Betzel aus Külsheim. Sie und ihre Freundin Julia Thum schlendern bereits seit einer Stunde zwischen den Ständen umher und finden immer neue Sachen, die ihnen gefallen.

Der Besuch ist ein Muss

Maren Krämer aus Walldürn zieht den Mode-Flohmarkt dem klassischen Secondhand-Laden vor. „Hier lernt man die Menschen kennen, von denen die Kleidung kommt. Wenn so etwas endlich mal hier in der Gegend stattfindet, dann muss man es auch nutzen“, so die Meinung der 32-Jährigen. „Je voller es ist, desto eher wird es vielleicht auch wiederholt.“

Tatsächlich soll die gestrige Veranstaltung nicht der letzte Fashion-Flohmarkt in der Main-Tauber-Stadt bleiben. Ziel sei es aktuell, vier Mal im Jahr einen solchen Basar auf die Beine zu stellen, kündigt Nadine Sahlender voller Zuversicht an.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.01.2019