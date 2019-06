Schnuppern und Stöbern

Wertheim.Instrumente ausprobieren und beim Medienflohmarkt des Freundeskreises der Bücherei stöbern – das ist am Samstagvormittag, 29. Juni, Uhr in der Musikschule (10 bis 12 Uhr) und in der Stadtbücherei (10 bis 13 Uhr) im Kulturhaus möglich. Die Auswahl an aussortierten Büchern ist groß.

Historische und Science-Fiction-Romane, fremdsprachige Literatur, Sachbücher, Krimis und Thriller, Reiseführer, Kinder- und Jugendbücher, Hörbücher, Musik-CDs und Spiele freuen sich auf neue Besitzer. Der Erlös kommt der Bücherei zugute. Bei gutem Wetter wird vor dem Kulturhaus verkauft.

Instrumente kennenlernen

In den Räumlichkeiten der Musikschule stellen außerdem von 10 bis 12 Uhr die Lehrerinnen und Lehrer ihre Instrumente vor und beantworten Fragen rund um Musikerziehung, Unterricht und Instrumentenwahl. Für jeden Besucher gibt es die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren. Kinder können mit ein wenig Glück bei der spannenden Instrumenten-Rallye Preise gewinnen. Zahlreiche Lehrer stehen für die folgenden Fächer an diesem Tag zur Verfügung: Marina Vythoulka für den Musikkindergarten und die Musikalische Früherziehung, Franziska Glemser für das Fach Klavier, Theresa Bauer für das Fach Akkordeon, Arkadij Satanowskij und Joachim Brandl für die Streichinstrumente, Christine Eberherr für die Harfe und das Hackbrett, Hubert Steiner für die klassische Gitarre, Mark Scharitsch für die E-Gitarre und Georg Kolb für den E-Bass.

Blasinstrumente können ebenfalls ausprobiert werden. Für die Holzbläser sind an dem Tag Marion Lohmann, Katerina Polishchuk, Vladimir Turkin, Eduard Prost und Verena Hillenbrand zuständig. Die Blechblasinstrumente können bei Michael Geiger und Paul Kunzmann ausprobiert werden.

Offene Unterrichtswoche

Darüber hinaus bietet die Musikschule vom 1. bis 5. Juli eine offene Unterrichtswoche. Interessenten können bei Lehrern ihrer Wahl kostenfrei den Unterricht besuchen und beobachten. Termine gibt es beim Sekretariat der Musikschule unter Telefon 09342/301-514. stv

