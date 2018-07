Schöne Aussichten auch für die Stadt

Anzeige

Langweilig werden muss es einem gerade in Wertheim und Umgebung gleichwohl nicht. Da wäre zum einen das Freibad in den Christwiesen, das jede Menge Möglichkeiten bietet, Spaß zu haben. – Gerade an diesem Wochenende, obwohl ja noch gar keine Ferien sind. Dann gibt es die Ferienprogramme in den diversen Gemeinden. Und zahlreiche Veranstaltungen locken auch noch.

Übrigens: Am morgigen Sonntag ist der Tag der Hängematte. Man sollte sich nur rechtzeitig wieder daraus erheben, um am Montag den Vanilleeistag zu genießen. Denn gibt es allerdings eigentlich nur in den USA. Obwohl Erhebungen zufolge das Vanilleeis der Deutschen liebste Eissorte ist.

Das Chillen in der Hängematte eignet sich meiner Meinung nach vortrefflich, um noch einmal darüber nachzusinnen, für wen man bei der „Aktion Ehrenamt“ der Fränkischen Nachrichten und des Main-Tauber-Kreises votieren möchte. Es stehen beeindruckende Kandidatinnen und Kandidaten zur Auswahl, die es allesamt verdient haben, dass man ihnen die entsprechende Anerkennung zollt.

Aber den Ehrenamtspreis kann halt leider nur eine(r) gewinnen. Also nachdenken und mitmachen. Noch ist ein bisschen Zeit für die Stimmabgabe. Und danach können Sie sich ja mit einem Vanilleeis selbst belohnen.

Haben sich Wertheims Kommunalpolitiker eine Belohnung verdient? Und wenn ja, welche? Immerhin haben sie in der nun zu Ende gehenden Woche einige Entscheidungen getroffen, deren Auswirkungen (weit) in die Zukunft weichen. Dort, wo bis vor etwas mehr als zwei Jahren noch Kranke auf ihre Gesundung hofften, wo heute noch das „alte Krankenhaus“ steht, könnten bald (?) Wohnhäuser entstehen.

Und eine neue Turnhalle, möglicherweise wieder verbunden mit einem Hallenbad, hätte auch noch Platz.

Dass man von dem Areal aus eine gute Aussicht auf die Stadt hat, steht außer Frage. Gute Aussichten für die Kommune sind das aber durchaus auch.

Eine neue Zukunft gibt es ebenso für das Kirchenzentrum am Wartberg. Auch wenn dieses künftig möglicherweise nicht mehr so heißen sollte. Mancher wird darob wohl ein bisschen wehmütig werden. Schließlich war dieses ökumenische Kirchenzentrum vor allem in den Anfangsjahren so etwas wie ein Vorzeige-/Modellprojekt. Aber die Zeiten ändern sich.

Was sich über die Zeiten wiederum nicht ändert, das ist die Geldnot der Kommunen. Die Beratungen über den städtischen Haushalt 2019 werfen ihre Schatten voraus. Erste Pflöcke werden bereits eingerammt.

Erschwerend kommt hinzu, dass im kommenden Jahr ja auch Wahlen stattfindet. Unpopuläre Entscheidungen erfreuen sich da keiner besonderen Beliebtheit. Wobei man natürlich auch die Frage stellen kann, was denn eigentlich unpopuläre Entscheidungen sind.

Andererseits scheint in Wertheim vor allem Klärungsbedarf darin zu bestehen, was eine Klausurtagung ist. Da gibt es ganz offensichtlich unterschiedliche Meinungen.

Es hat ein wenig den Anschein, als wollten die einen dabei vor allem belehren, die anderen diskutieren. Man sollte sich darüber einigen, damit es nicht wird, was hoffentlich keiner will: vergeudete Zeit.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.07.2018