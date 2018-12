Schöne Klänge erfüllten das Gotteshaus

Die Dörlesberger Kirche bildete die passende Kulisse für das gelungene Weihnachtskonzert des Musikvereins. Zum ersten Mal seit elf Jahren fand die Veranstaltung wieder in dem Gotteshaus statt.

Dörlesberg. Mit einer Mischung aus Jahrhunderten alten und modernen Stücken erfüllten die 25 Musiker vom Chorraum aus mit ihren Klängen das Kirchenschiff und ließen dabei die Gäste den vorweihnachtlichen Stress für einige Zeit vergessen. Neben Holz- und Blechbläsern waren auch Gitarre und je nach Stück weitere Instrumente vertreten.

Geschichte der Kompositionen

Der musikalische Leiter des Musikvereins, Bernhard Müssig, dirigierte nicht nur das Orchester. Als Moderator erzählte er auch etwa über die Geschichte und Bedeutung der Kompositionen.

Eröffnet wurde das Konzert mit dem Lied „Gloria in excelsis Deo“, arrangiert von James Curnow für Blasorchester. Das nächste Stück „Yellow Mountains“ von Jacob de Haan nahm die Zuhörer mit nach St. Moritz in die Schweiz.

14 Variationen, die er seine Freuden gewidmet hatte, waren 1898 von Edward Elgar komponiert worden. Die Dörlesberger spielten die neunte Variation, die Elgar seinem engsten Freund zugesprochen hatte. Es beschreibt musikalisch ein Gespräch an einem Sommerabend. Der Titel des Stücks „Nimrod“ ist einem Sternenbild entlehnt.

Wie Müssig erklärte, sei die Advents- und Weihnachtszeit auch die Zeit der Geschichten und Märchen. Einer der erfolgreichsten Märchenfilme mit einer herzzerreißenden Geschichte sei „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.“ Im Konzert erklang die Musik zum Film, die Kurt Gäbel arrangiert hatte.

Georg Friedrich Händels „Where Ever You Walk“ aus dem Oratorium „Semele“ ließ das Publikum von der schönen Geliebten des Göttervaters träumen. Das Tenorhorn-Solo spielte dabei Phillip Goldschmitt.

„Wir haben hier ein sehr bewegendes Thema aus der Feder des großen Meisterkomponisten Ludwig von Beethoven“, schwärmte Müssig vom nächsten Werk und versprach nicht zu viel. Die „Hymne an die Nacht“ stammt aus dem zweiten Satz der Sonate Nr. 23 in f-Moll.

„Eventide Fall“ von Alfred Bösendorfer liegt das Kirchenlied „Bleibe bei mir, Herr“ zugrunde. Es sagt den Menschen zu, dass Gott sie auch im Dunklen begleitet. Inspiriert wurde der Komponist von einer durch Kerzen erleuchteten Kirche, die sich langsam mit Menschen füllt. Die Dörlesberger vermittelten dieses festliche Gefühl ihren Zuhörern.

Mit „Adeste fideles“ ließen die Musiker ein weiteres bekanntes Weihnachtslied erklingen. Die deutsche Version ist unter den Titeln „Nun freut euch, ihr Christen“ oder „Herbei, o ihr Gläubigen“ bekannt. Komponiert wurde das Stück bereits 1743 von John Francis Wade.

Die Melodie des englischen „Evening Song“ von Clemet Coterill Scholefileld von 1874 wurde in Deutschland mit verschiedenen Texten hinterlegt, unter anderem „Der Tag mein Gott ist nun vergangen.“ Mit einer Bearbeitung von Jan de Haan für Blasorchester begleiteten die Dörlesberger ihre Gäste in den Abend.

Weiter erklang das „Intermezzo Sinfonico“ von Pietro Mascagni aus der Oper „Cavalleria Rusuticana“ von 1890. Die tragische Liebesgeschichte basiert einerseits auf einem Roman, andererseits auf einem echten Bericht aus Sizilien.

Dem Nikolaus, in Amerika heißt er Santa Claus, war das nächste Lied gewidmet: „Santa Claus is coming“ in einem Arrangement von Albert Miles.

Vor 206 Jahren erschien in Berlin die erste Ausgabe von Grimms Märchen. Darin enthalten war auch die Geschichte von Hänsel und Gretel. Aus ihr schuf Engelbert Humperdinck eine Oper, die gerne zur Adventszeit gespielt wird. Mit dem daraus stammenden Stück „Abendsegen“ brachten die Musiker selbigen zu den Gästen.

Am Ende des Konzerts gab es für den Musikverein von den begeisterten Zuhörern viel Applaus. Die Musiker wiederum „bedankten“ sich mit zwei Zugaben. Am Ende folgte das Publikum Müssigs Einladung und stimmten zu den Klängen des Orchesters beim Lied „Mach hoch die Tür“ mit ein.

Mit „Guten Abend, gut’ Nacht“, verabschiedeten sich die Musiker endgültig. Im Außenbereich der Kirche stand man jedoch bei Glühwein und Kinderpunsch noch länger zusammen.

Mit einem Teil der Spenden, die beim Konzert gesammelt wurden, unterstützt der Verein nach Angaben der Verantwortlichen den Krippenbau der Kirche. Das restliche Geld kommt der Jugendarbeit des Musikvereins zugute.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018