Schöne Seiten der kalten Jahreszeit erleben

Wertheim.Erinnerungen an den Winter „wie er früher einmal war“ weckt das Grafschaftsmuseum ab 8. Dezember mit der neuen Sonderausstellung „Winterfreuden“.

Winterliche Impressionen

Historische Schlitten, Skier und Schlittschuhe aus der Museumssammlung sowie Fotos aus früheren Wertheimer Tagen zeigen die schönen Seiten der kalten Jahreszeit: Wenn man endlich warme Strumpfhosen anziehen durfte und sich über neue Handschuhe und Mützen freute – sofern sie nicht zu sehr kratzten.

Die winterlichen Impressionen von damals sind bis 6. Januar zu sehen. Darüber hinaus bietet das Museum eine Weihnachtswerkstatt an den Wochenenden vom 8. und 9. Dezember sowie 15. und 16. Dezember, jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr.

Hier können Kinder Geschenke aus Holz, Stoff und Watte basteln. Am 15. und 16. Dezember besteht zusätzlich die Möglichkeit, beim Herstellen von Königsberger Marzipan mitzumachen oder auch nur zuzuschauen.

Entspannungskonzert

Im Rahmen des Wertheimer Adventskalenders findet am 14. Dezember ab 17 Uhr ein kleines Entspannungskonzert statt. Manuel Dahner wird auf dem Saxofon spielen, während es vor dem Grafschaftsmuseum Glühwein und Plätzchen gibt. An den Wochenenden des Weihnachtsmarkts – 15. bis 16. Dezember sowie 22. bis 23. Dezember – hat das Museum verlängert von 14 bis 18 Uhr geöffnet. In dieser Zeit können die ständige Ausstellung, die Sonderausstellungen „Echt schräg“ und „Winterfreuden“ sowie der Museumsshop besucht werden.

Die üblichen Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr, samstags von 14.30 bis 16.30 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr. Führungen sind nach Vereinbarung möglich. Am 24. und 31. Dezember hat das Museum geschlossen. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018