Schon 30-Jährige können betroffen sein

Vögeli beleuchtete zunächst die aktuellen Aspekte der Arthrose-Behandlung. Dabei handelt es sich um einen Knorpelschaden und dieses Problem können durchaus auch schon 30-Jährige haben. Mit zunehmendem Lebensalter ist die Wahrscheinlichkeit entsprechend größer. Zwei Millionen Menschen in Deutschland haben bereits ein künstliches Gelenk. Im Hinblick auf die sozioökonomische Bedeutung nimmt die Arthrose hinter der Hypertonie (Bluthochdruck) den zweiten Platz bei den Behandlungskosten ein.

Vielfältige Ursachen

Ursachen können normale Alterung, Stoffwechselstörung, Rheuma, eine Durchblutungsstörung des Knochens, Verletzungen oder auch Übergewicht sein. Symptome der Arthrose sind Schmerzen nach Belastung, Anlaufschmerz, Bewegungseinschränkung, Schwellung der betroffenen Gelenke und Rückenschmerzen durch Fehlbelastung. Folgen daraus sind der Verlust der Selbstständigkeit, die Einschränkung des Bewegungsradius, reduzierte Teilnahme am sozialen Leben und der Verlust an Lebensqualität.

„Die Arthrose hört nicht auf, weil sie diesen Vortrag gehört haben“, schob der Referent schmunzelnd ein und erläuterte Methoden der Diagnostik. Begonnen wird mit der Befragung des Patienten, der körperlichen Untersuchung, Röntgendiagnostik, eventuell auch Computertomographie, Kernspintomographie oder Arthroskopie (Gelenkspiegelung).

Die Therapie der Arthrose sind angepasste Maßnahmen, individuell auf den Patienten abgestimmt. Die konservative Therapie bedeutet zunächst einen Zeitgewinn. Bei der medikamentösen Behandlung sind die Nebenwirkungen nicht zu berücksichtigen. Denkbar seien auch Krankengymnastik, zeitlich begrenzte Gelenkinjektionen, Balneotherapie (Bäderanwendungen), Gewichtsreduktion und Hausmittel wie Quark- und Krautwickel.

Bei der operativen Alternative werden Achsfehlstellungen behoben. Weiter führte der Arzt Meniskuschirurgie, Gelenkspülung, Knochenbohrung und Knorpeltransplantation an. Operationsverfahren sind die Minimal-invasive-Technik oder die klassische Hüftprothesenimplantation in zementierter, teilzementierter oder zementfreier Technik.

Am Kniegelenk sind Operationsverfahren im Hinblick auf Teilprothese oder Vollprothese möglich mit und ohne Ersatz der Kniescheibe. „Für jeden Patienten wird die für ihn optimale endoprothetische Versorgung ermittelt, erklärte Vögeli. „Den Zeitpunkt bestimmt der Patient, nicht der Arzt“, beschrieb der Chefarzt den möglichen Operationszeitpunkt. Allerdings meinte er auch, dass man nicht zu lange warten sollte, da eine zu schlechte Ausgangssituation das Operationsergebnis negativ beeinflussen kann. Ausschlusskriterien einer Operation können Lähmungen, Durchblutungsstörungen, schwere Herz-Kreislauferkrankungen, Knochenentzündungen oder ein fortgeschrittenes Krebsleiden sein. Der Mediziner beschrieb den Behandlungsweg, Stationen dabei sind der Hausarzt, der Facharzt und die Klinik. Weiter ging er auf den zeitlichen Ablauf ein, also vom Tag vor der Operation bis zum Ende Rehabilitation. An allgemeinen Risiken nannte Vögeli Blutungen, Infektionen und Wundheilungsstörungen. Das Infektionsrisiko liege bei unter einem Prozent. Spezielle Risiken seien die Prothesenlockerung, die Auskugelung oder Drehfehler.

An Behandlungserfolgen sind Schmerzreduktion, verbesserte Mobilität und eine weitere Teilnahme am sozialen Leben zu verzeichnen. Mit dem Wissenstand von heute, so der Arzt, hält ein neues Gelenk rund 20 Jahre.

Nach dem Vortrag beantwortete Dr. Stephan Vögeli die individuellen Fragen der interessierten Zuhörer.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018