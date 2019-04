Schon die Kleinen kämpfen unerbittlich

Nach der Meisterschaft der Erwachsenen fand nun die zweite Fränkische Meisterschaft im Sambo-Submission ausgekämpft. Knapp 70 Sportler von Grünsfeld, Würzburg, Giengen bis Heidenheim fanden sich bei den Alpha Fighters in Grünsfeld ein. Sambo Submission wurde von Ausrichter Martin Vath mit einem veränderten Regelwerk ins Leben gerufen. Anders als beim Sport Sambo darf hier mit Würgetechniken gearbeitet werden, und der Bodenkampf ist wesentlich umfangreicher. Mit knapp 150 Gästen, Sportlern und Betreuern war die Grünsfelder Kampfsportschule mehr als voll. In sieben Klassen, nach Alter und Gewicht getrennt durften die Kinder zwischen sieben und acht Jahren einmaldrei Minuten, von neun bis 12 Jahren mit einmal vier Minuten und ab 13 Jahren mit einmal fünf Minuten pro Runde kämpfen.

In der Klasse von sieben bis acht Jahren bis 25 Kilogramm starteten acht Kämpfer. Von den Alpha Fighters standen in den Viertelfinalen Leon Maag, Lois Foot und Adrian Hellhorn. Im Halbfinale trafen unglücklich die beiden Alpha-Fighters-Kämpfer, Adrian Hellhorn auf Lois Foot, aufeinander. Hellhorn gewann vorzeitig. Justin Amschikov und Adrian Hellhorn zeigten einen unglaublich starken Kampf im Finale. Hellhorn holte Gold. . Die darüber liegende Klasse bis 30 Kilogramm der Sieben- bis Neunjährigen war mit insgesamt acht Kämpfern ebenfalls gut besetzt. Von den Alpha Fighters kämpfte Arthur Resch gegen den starken Leon Maschkov aus dem Heidenheimer Team. Wieder einen team-internen Kampf gab es zwischen Richard Vath und Martin Prezidentov

Im kleinen Finale kämpfte Leon Maschkov gegen Martin Prezidentov, wobei sich Maschkov nach Punkten durchsetzte. Im Finale gab es erneut ein internes Aufeinandertreffen zwischen Richard Vath und Arthur Resch. Resch punktete mit starken Würfen, wobei Richard Vath aus der Bodenlage immer wieder Hebel ansetzen konnte. Am Ende setzte sich der stark verbesserte Arthur Resch nach Punkten durch.

Vladimir Schmidt holt Gold

In der Gewichtsklasse bis 35 Kilogramm war es mi acht Teilnehmern wieder ein sehr volles Teilnehmerfeld. Im Halbfinale traf Leon Nuss auf den starken Heidenheimer Amir Alsalan. Trotz sehr starken Kampf Leons gewann Alsalan verdient nach Punkten. In einem Superfight kämpfte Vladimir Schmidt von den Alpha Fighters einen tollen Kampf gegen den Heidenheimer Amir Alsalan. Hier taute Martin Vaths Schützling so richtig auf und besiegte seinen Gegner stark mit einem Würger. Gold somit für den jungen Schmidt. In der höheren Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm war mit Semih Demirapi nur ein Grünsfelder Samboka vertreten, aber der sich in seinem ersten Turnier stark behauptete. In der Gewichtsklasse bis 45 Kilogramm starteten zwei Debütanten der Alpha Fighters: Leon Klein und Olivia Anguilera.

Kim Bätz startete als einzige weibliche Teilnehmerin in der nächsthöheren Klasse. Zusammen mit ihrem Teamkollegen Enes Yildirum durften beide gute Kämpfe machen, wobei es am Ende sehr eng in der Punktewertung war.

Die vorherigen Kämpfe hatten viel abverlangt und der junge Grünsfelder Kämpfer Enes kämpfte sehr verbissen im Finale. Trainer Martin Vath war dennoch sehr stolz auf die tolle Leistung und die verdiente Silbermedaille und die Bronzemedaille für Kim Bätz. Zuguter Letzt sollte es zu zwei „Superfights“ kommen. Kevin Berg, der Sohn des HSB-Trainers, ein sehr talentierter und erfolgreicher Kämpfer durfte gegen Vaths Schützling Niko Herzog in der Division bis 60 Kilogramm kämpfen.

Bei der zweiten Begegnung mit Jacke ging es sehr technisch und athletisch zur Sache. Beide Kämpfer konnten zeigen, warum sie zu den Modellathleten gehören.

Hier die Ergebnisse der jungen Alpha Fighters aus Grünsfeld im Turnier: Adrian Hellhorn (Gold), Niko Herzog (zweimal Gold), Arthur Resch (Gold), Vladimir Schmidt (Gold und Bronze), Richard Vath (Silber), Enes Yildirim (Silber), Kim Bätz (Bronze), Lois Foot(Bronze), Leon Nuss (Bronze), Semih Demirkapi (Bronze), Olivia Anguilera (Bronze), Richard Kem (Platz fünf), Leon Klein (Platz fünf), Martin Prezidentov (Platz sechs), Leon Maag (Platz acht). mv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019