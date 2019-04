Schüler im Prüfungsstress – eine „RekABItulation“

Es gibt für Lehrer wohl kaum eine schönere Zeit als die des schriftlichen Abiturs, die Korrekturen im Anschluss natürlich jetzt einmal ausgenommen. Diese Phase, so wirkt es erstmalig, wird von allen Schülern scheinbar gleichermaßen ernst genommen und so liegt etwas wunderbar Angespanntes in der Luft. Noch spannender und unterhaltsamer allerdings ist das, was sich bei den Prüfungen selbst abspielt.

Schüler decken sich im Vorfeld mit allerlei Gerätschaft, Proviant und der angemessenen Arbeitskleidung für die Abiturprüfungen ein, schließlich sitzt man schon mal von morgens um 8 bis fast 13 Uhr durchgehend in der Schule, wann gibt es das schon mal. Wir haben es zu dieser Zeit mit verschiedenen Prüflingstypen zu tun.

Der Typ Jogginghose ist da schon mal ein sehr bemerkenswertes Phänomen. Hat er die letzten Jahre wohl eher selten schulische Körperertüchtigung betrieben, so zeigt er sich hier von seiner sportlichsten Seite. Und heißt es doch: „Welchem Herrn du dienst, dessen Kleider du trägst“, so scheint der Abiturient nun aber mal ganz aufständisch, indem er wider der Schulordnung zur Kappe greift, um gegen das System zu rebellieren oder eventuell auch nur, um ein paar Minuten bei der Morgenhygiene zu sparen. Kleidung spielt zu dieser Zeit sichtbar eine übergeordnete Rolle.

So fällt auf, dass Sweater von Eliteuniversitäten und Hochschulen voll im Trend liegen, hier wird also alles andere als tiefgestapelt. Andere lassen keine Gelegenheit aus, auf allen zur Verfügung stehenden Kleidungsstücken für den heimischen Familienbetrieb zu werben. Als Lehrkraft in der Aufsicht, die über Stunden hinweg nichts anderes sieht, muss man sagen, es wirkt.

Ein Blick auf die Schreibtische der Prüflinge lässt auch tief in ihr Seelenleben blicken:

Der Typ Globuli – hochpotenzierte Kügelchen für ungeahnte geistige Höhenflüge. Man sagt zwar, dass diese homöopathischen Dosen immer eine sogenannte Erstverschlimmerung mit sich bringen, die Schüler scheinen aber keine Bedenken zu haben, dass das noch ins Gewicht fallen könnte.

Der Typ Süßigkeiten – als Ethiklehrer ist mir da vor allem die ungerechte Verteilung der Zuckerware aufgefallen. Hier gilt es, die aktuelle Enteignungsdebatte anhand eines sofortigen Feldversuchs auf ihre Praktikabilität hin zu überprüfen und das Süßwarenvermögen im sozialistischen Sinne gleichmäßig an alle Prüflinge zu verteilen. Völlig unverständlich ist es für mich allerdings, dass es ohne Weiteres erlaubt ist, noch vor dem Erlangen der Allgemeinen Hochschulreife in einem fast schon überheblichen Maße Studentenfutter zu sich zu nehmen.

Der Typ Tupperware – auch das Essen verrät viel über den Charakter beziehungsweise über die Erwartungen der Einzelnen in bestimmten Fächern. Koffeinhaltige oder anderweitig aufputschende Getränke, die man wiederum benutzt, um grüne Beruhigungstabletten herunter zu spülen, sind hier keine Seltenheit.

Die Menge an stapelbaren Frischhaltedosen lässt nicht nur auf einen gut sortierten Haushalt schließen, sondern zeigt auch, dass der eine oder andere sich während der Matheprüfung auf ein längeres Frühstück eingestellt hat.

Der Typ Glücksbringer – die Mitbringsel geben allerdings noch so manche Rätsel auf. Während die Größe der Stofftiere sicher auf die Größe der Sorgen im jeweiligen Prüfungsfach schließen lässt, bleibt offen, wer das Tierchen zur Verfügung gestellt hat und wer somit wohl auch noch besorgter ist als der Abiturient selbst.

Der Typ Nummer sicher – völlig untypisch für das sonst übliche Schülerverhalten ist die Sorgfalt, mit der im Vorfeld auf mögliche Störfälle reagiert wird. Das Risiko, dass beispielsweise der Taschenrechner gerade im Abitur ein allzu hohes Energiedefizit aufweisen könnte, obwohl er in der Vergangenheit kaum bis nie benutzt wurde – leider ist die Tastenbelegung ja anders als beim Handy – wird durch ein Übermaß an Ersatzbatterien kompensiert. Nebenbei bemerkt muss die beaufsichtigende Lehrkraft vor Beginn der Prüfung sicherstellen, dass die Hightech-Taschenrechner nicht vorprogrammiert wurden beziehungsweise auf die ursprüngliche Einstellung zurückgesetzt werden. So weit so gut, kritisch wird es, wenn sogar nach dem Reset die Taschenrechner im Prüfungsraum noch die Funktionsfähigsten sind.

Der coole Typ ist der, den alles kalt lässt, was andere zum Schwitzen bringt. Denn eines ist gewiss: Beim Abitur ist manche Frage gar nicht so schwierig, nur die Antwort. In diesem Sinne, viel Erfolg!

