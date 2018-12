Schüler wecken den Löwen in sich

Wertheim.„Wecke den Löwen in dir!“ unter diesem Motto fand am vergangenen Donnerstag und Freitag die Initiative „Löwen retten Leben“ in den Klassen 5 bis 10 in der Gemeinschaftsschule Wertheim statt. Unter der Leitung von Andrea Sommer und Corinna Bauer wurden die Schüler in der vereinfachten Reanimation klassenweise in Workshops geschult.

Wichtigkeit betont

Die Wichtigkeit dieser Maßnahme bekundeten beide Trainer, denn viele der bisherigen Maßnahmen zum Thema „Reanimation bei plötzlichem Herzstillstand“ haben deutschlandweit noch nicht zu dem bisher erhofften Erfolg geführt.

Jährlich sterben in Deutschland durchschnittlich 100 000 Menschen an einem plötzlichen Herztod. Viele könnten noch leben, wenn Ersthelfer bis zum Eintreffen des Notarztes eine Herzdruckmassage durchgeführt hätten.

Vor diesem Hintergrund hat das Kultusministerium in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), der Stiftung Deutsche Anästhesiologie, Laerdal Medical und dem Sparkassenverband Baden-Württemberg die Initiative gestartet. Hierdurch sollen nicht nur Handlungshemmungen abgebaut, sondern auch aufgezeigt werden, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit Betroffener verdoppelt oder sogar verdreifacht werden kann.

„Schon aus diesen Gründen ist die Integration der Maßnahme „Löwen retten Leben“ ein fester Bestandteil unseres Curriculums hier an der Gemeinschaftsschule Wertheim“, so Schulleiter Lothar Fink.

Kurzweilige Einführung

Nach einem kurzweiligen Input, der die drei Bestandteile „Prüfen, Rufen, Drücken“ beinhaltet, durften die Schüler an Phantomen selbst Hand anlegen und sich in der Herzdruckmassage üben. Neben der Ernsthaftigkeit hatten jedoch auch alle Beteiligten großen Spaß.

Bei der Durchführung wurden die beiden Trainerinnen von ihren eigens ausgebildeten Schulsanitätern tatkräftig unterstützt. gmw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018