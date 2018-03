Schülerin siegt beim Diercke-Geografiewettbewerb

Anzeige

Mit ihrem ersten Platz qualifizierte sich Anna Hübler für den Landesentscheid Ende März in Baden-Württemberg. Damit nähert sich die Chance, die beste Geografieschülerin Deutschlands zu werden. Durch den Landessieg würde sich die zwölfjährige Anna einen Platz im großen Finale von Diercke Wissen am 8. Juni in Braunschweig sichern, in dem die besten Geografieschüler Deutschlands gegeneinander antreten.

Wie in den vergangenen Jahren wurde von Geografielehrer Markus Rohe auch für die Unterstufe ein Wettbewerb veranstaltet, bei dem die Klassensieger gegeneinander antraten. Hier konnte sich Ole Werbach (Klasse 6a) gegen Pauline Münkel (2. Platz, Klasse 6c) und die punktgleichen Drittplazierten Raphael Franz (Klasse 6a) sowie Jule Dosch (Klasse 6b) durchsetzen.

Gefragte Veranstaltung

Diercke Wissen ist mit über 310 000 Teilnehmern Deutschlands größter Geografiewettbewerb und in jedem Jahr eine gefragte Veranstaltung für die Schulen in Deutschland und die deutschen Schulen im Ausland. „Der Wettbewerb kann von Jahr zu Jahr mehr geografiebegeisterte junge Menschen gewinnen, was uns besonders freut. Geografiewissen zu vermitteln und Geografie zu wissen sind grundlegende Verpflichtungen für Lehrende und Lernende“, erläutert Karl-Walter Hofmann, der Vorsitzende des Verbands Deutscher Schulgeografen.

Thomas Michael, der Geschäftsführer des Westermann Verlages, freut sich über die große Resonanz zum Diercke Wissen: „Der Wettbewerb ist für die teilnehmenden Schulen ein besonderes Ereignis und zeigt, dass sich Schülerinnen und Schüler auch außerhalb des Unterrichts für geografische Inhalte interessieren.

Die Begeisterung für das Thema Geografie und das enorme Engagement der Schulen für unseren Wettbewerb macht Diercke Wissen zu einem besonderen Höhepunkt im Schuljahr.“ dbg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018