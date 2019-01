Schützen trafen zielsicher

Wertheim.Beim Dreikönigs-Schießen der Wertheimer Schützengesellschaft gingen die Teilnehmer in zwei Durchgängen an den Start. Nach rund zwei Stunden stand das Ergebnis fest.

Wie es in der Mitteilung des Vereins heißt, belegte in der Damenklasse Rita Nitze mit 308 Ringen den ersten Platz. Michael Diehm sicherte sich mit 287 Ringen den ersten Rang in der Herrenklasse II.

In der Herrenklasse III erreichten Stefan Ries 256 und Roland Treu mit 175 Ringe. In der Herrenklasse IV belegte Michael Burger den ersten Platz mit 303 Ringen, gefolgt von Klaus Fischer (291). Ewald König wurde mit 261 Ringen Dritter.

Bernd Persich (201 Ringe) gewann in der Herrenklasse V vor Bruno Senghas (192).

Peter Müller schoss außer Konkurrenz 308 Ringe.

Alle Schützen auf den Plätzen eins bis drei erhielten von Oberschützenmeister Roland Treu eine Urkunde.

