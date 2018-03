Schulen stellen ihr Angebot vor

Anzeige

Die Schule ist zum Kennenlernen geöffnet. Es gibt ausführliche Informationen, verschiedene Aktivitäten sowie eine Führung durch das Schulhaus. Die Werkrealschule Urphar-Lindelbach bietet in Kooperation mit der Comenius Realschule eine Orientierungsstufe in Klasse fünf und sechs ähnlich der Realschule an.

Am Ende der Orientierungsstufe fällt die Entscheidung, ob ein Kind nach dem grundlegenden Niveau lernt und den Hauptschulabschluss am Ende der neunten Klasse erwirbt oder ob es nach dem mittleren Niveau weiterlernt mit dem Ziel der Mittleren Reife. Ein Wechsel zur Comenius Realschule ist problemlos möglich.

Gemeinschaftsschule Wertheim: Mittwoch, 7. März, 18 Uhr in der Aula Alte Steige.

Die noch relativ neue Schulart ist für alle Schüler geeignet, egal wie die jeweilige Grundschulempfehlung lautet. Die Gemeinschaftsschule hält für alle Schüler jeden Abschluss offen von Hauptschulabschluss bis zum Abitur. Die Möglichkeiten und Chancen der Gemeinschaftsschule sowie die Vorteile für die Schüler werden während der Informationsveranstaltung aufgezeigt. Wer möchte, kann sein Kind am Infoabend für eine Schnuppertag anmelden.

Comenius Realschule: Montag, 12. März, 18 Uhr in der Mensa.

Die Eltern erhalten ab 18 Uhr Informationen zur Schulart und zum Angebot der Comenius Realschule. Währenddessen bekommen die Schüler einen Einblick in Arbeitsgemeinschaften und Ganztagsangebote. Ab etwa 18.25 Uhr finden für Eltern und Kinder Führungen durch das Schulgebäude mit Info-Stationen statt. Hier gibt es Informationen über bilingualen Unterricht, MINT-Zug, individualisiertes Lernen, über die Wahlpflichtfächer Technik, Mensch und Umwelt und Französisch sowie über naturwissenschaftliche Arbeiten.

In den Jahrgangsstufen fünf und sechs (Orientierungsstufe) unterrichtet die Realschule nach dem mittleren Niveau. Nach der sechsten Klasse fällt die Entscheidung, ob ein Kind nach dem mittleren Niveau weiterlernt und am Ende den Realschulabschluss erwirbt oder nach dem grundlegenden Niveau mit dem Hauptschulabschluss am Ende. Für leistungsschwächere und -stärkere Schüler wird eine besondere Förderung angeboten. Im Rahmen der Kooperation mit der Werkrealschule Urphar-Lindelbach arbeiten beide Schulen intensiv zusammen und ermöglichen einen problemlosen Wechsel zwischen beiden Schulen.

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium: Mittwoch, 14. März, 17 bis 19.30 Uhr in der Aula.

Die Informationsveranstaltung richtet sich an die künftigen Sextaner und deren Eltern. Den Kindern werden Schule und Fächer an verschiedenen Stationen vorgestellt. Währenddessen erhalten die Eltern durch Schulleitung und weitere Referenten Informationen zur Schule und den Wahlmöglichkeiten. Eltern können auch einen Rundgang durch das Schulgebäude machen. Eine Begegnung in der Cafeteria schließt die Veranstaltung ab. Die Bewirtung übernimmt das Cafeteria-Team. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.03.2018