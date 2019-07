Schulnote Zwei plus für das Fest der Vielfalt

Trotz des durchwachsenen Wetters zeigen sich die Organisatoren, Gäste und Festbeschicker gleichermaßen zufrieden mit dem 52. Wertheimer Altstadtfest.

Wertheim. Wer Marktmeister Patrick Grän am Sonntagnachmittag auf dem Altstadtfest traf, der sah dem Marktmeister durchaus seine Zufriedenheit an. Immerhin war es Gräns erstes Altstadtfest, das unter seiner Führung stattfand. Entsprechend fiel sein erstes Resümee aus, in dem er mehrfach Worte wie „zufrieden“ oder „in Teilen auch begeistert“ verwendete.

Weil es am Freitag sehr heiß war, seien die Gäste seiner Meinung nach recht „müde“ angekommen. „Der guten Stimmung tat dies aber keinen Abbruch“, so Grän. Je kühler es wurde, desto mehr füllten sich die Plätze in der Altstadt. Wie Grän berichtet, sei auch die Rückmeldung der Standbetreiber über den Freitag überwiegend positiv gewesen. Obwohl weniger Besucher als im Vorjahr das fest besucht hatten, sei der Umsatz stabil bis wachsend gewesen. Allerdings habe sich laut Grän der Getränkeverkauf von Bier in Richtung alkoholfreie Getränke verschoben.

Der in der Nacht einsetzende Regen habe nicht nur negative Aspekte gehabt, auch wenn auf der Bühne auf dem Rathausplatz durch die Feuchtigkeit der Strom ausgefallen war. „Die Band spielte einfach ohne Technik weiter. Die Gäste ließen sich die Stimmung nicht vermiesen und tanzten sogar im Regen“, schwärmte Grän. Auch an den anderen Plätzen blieben viele Gäste trotz des Schauers.

Der Sonntagvormittag sei wegen der anhaltenden Niederschläge in Sachen Besucherzahl katastrophal gewesen. Zum Abend hin füllten sich dann die Straßen und Plätze wieder. Der Familientag am Sonntag habe somit sein Ziel erreicht und viele Familien mit Kindern angezogen. „Wir sind stolz auf die gute Resonanz“. Die Kinder seien glücklich und zufrieden gewesen, die Angebote wurden gut angenommen.

Die Präsentationen von DLRG und Feuerwehr hätten viele Besucher angezogen, genauso wie die Fotobox und das Programm an sich. Auch der Kindernachmittag am Samstag auf verschiedenen Plätzen sei vom Nachwuchs gut angenommen worden.

Trockener Abschluss

Erfüllt wurde Gräns Wunsch nach einem trockenen Abschluss des Fests. So blieb es am Abend lediglich bei ein Paar Tropfen von oben.

Als richtig stellte sich auch die Entscheidung heraus, am Sonntagabend statt zwei nun drei Plätze zu bespielen. Waren es 2018 die Bühnen bei der Stiftskirche und dem Mainplatz, genossen die Besucher dieses Jahr Musik zusätzlich auch auf dem Neuplatz. Alle Plätze waren gut gefüllt und viele Besucher tanzten zur Musik.

Lob gab es von Grän auch für das abwechslungsreiche Programm. Besonders freute er sich über die Auftritte der Tanzgruppe „Schaika“ und der Folkloregruppe „Kalinka“. Wie Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez in seiner Eröffnungsansprache gesagt habe, feiere man beim Altstadtfest ein „Fest der Vielfalt“. Dazu gehöre neben internationalen Speisen, wie beispielsweise die von Syrern zubereiteten Falafeln, und Getränken auch ein solches Programm. „Wir haben in Wertheim viele Mitbürger aus dem orientalischen Raum und Osteuropäer“, zog er eine Verbindung zu den beiden erwähnten Gruppen. „Das Fest war vielfältig und bunt – so, wie Wertheim ist.“

In Sachen Sicherheit lief alles gut. „Es gab keine nennenswerten Ereignisse.“ Keinerlei Beschwerden habe es dieses Jahr über Wildpinkler gegeben. Vorher habe es Bedenken geben, da man wegen der Baustelle in der Kapellengasse in diesem Bereich keine Toiletten aufstellen konnte. Die Befürchtungen hätten sich aber nicht bewahrheitet. Wirkung gezeigt hätte die größere Zahl an Kontrollgängen. Ebenso wirksam gegen Wildpinkler war das Aufstellen der Urinale.

Weil es für Patrick Grän das erste Altstadtfest als neuer Marktmeister der Stadtverwaltung war, sei er Wochen vor dem Fest sehr angespannt gewesen, ob auch alles klappt wie gedacht, berichtete er. Die letzten Tage vor dem Fest, als alle Bestätigungen der Bands, Händler und Standbetreiber vorlagen, hätte sich etwas Entspannung eingestellt. Beim Hauptaufbau am Donnerstag und Freitagvormittag habe sich „das Puzzle“ dann gut zusammengesetzt. „Ab der gelungenen Eröffnung lief es“, freute er sich.

Dank sprach er in diesem Zusammenhang seinem Vorgänger Manuel Münkel sowie allen Mitgliedern des Organisationsteams des Fests aus. Sie seien ihm immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. „Ich bin sehr glücklich solche Kollegen zu haben.“ Lob gab es auch für den Einsatz der vielen Mitarbeiter. So seien während des Fests 35 städtische Mitarbeiter in verschiedenen Organisation und Kontrollaufgaben im Einsatz gewesen. Beim Auf- und Abbau packten zudem mindestens 30 Mitarbeiter des Bauhofs und viele Kräfte der Stadtwerke mit an.

Auch den Bewohnern der Altstadt sprach er seinen Dank aus. „In diesem Jahr gab es die ein oder andere Anmerkung zum Lärm, aber insgesamt zeigten die Anwohner ein breites Verständnis und feierten mit.“ Man stehe in gutem Kontakt mit ihnen und versuche auf ihre Nöte bestmöglich einzugehen.

Am Donnerstag steht noch die große Nachbesprechung mit allen Beteiligten an, um eventuelle Stellschrauben für die Zukunft zu finden.

„Ich bin geschafft, glücklich und zufrieden“, zog Grän am Sonntag sein persönliches Fazit.

Weitestgehend zufrieden waren auch die am Fest beteiligten Vereine. So zog Pfarrer Christoph Brandt sein Resümee über den Verlauf des Africa-Cafés des evangelischen Kirchenbezirks Wertheim am Samstag und Sonntag im Stiftshof. Bis Sonntag 14 Uhr seien nur wenige Gäste gekommen. Danach seien sie jedoch herbei geströmt und ein Kuchen nach dem anderen wurde verkauft.

Auch wenn die finanzielle Auswertung noch aussteht, war er überzeugt,, dass man wieder viele Spenden für die theologische Ausbildung von Ehrenamtlichen in Ghana sammeln konnte. Zufriedenheit herrschte auch bei der DLRG, die den Platz rund um den Mainpavillon betrieb. Deren Vorsitzender Andreas Hoffmann gab dem diesjährigen Fest die Schulnote Zwei plus. Berücksichtige man das Wetter, sei man mit dem Ergebnis sogar sehr zufrieden. Auch die anderen Vereine an diesem Platz waren alles in allem zufrieden. Zudem habe die Publikumsresonanz gezeigt, dass das Programm bei den Zuschauern bestens ankam, so Hoffmann.

