Schwarze Null Ende des Jahres erwartet

Der Weggang des Geschäftsführers, die Führungs-Struktur und ein paar grobe Zahlen waren Gegenstand eines Gesprächs mit der Geschäftsleitung, das auch einen Rückblick beinhaltete.

Wertheim. Die unruhigen Zeiten am Klinikum in Wertheim scheinen vorbei – wenn es nach der Generaloberin der Schwesternschaft München, Edith Dürr, der Krankenhausdirektorin Christiane Rösch und dem Ärztlichen Direktor Dr. Wilhelm Freiherr von Lamezan geht. Letzterer erklärt die Verbesserung des Zustandes anhand des offenes Beschwerdemanagementsystems. „In turbulenten Zeiten gab es ziemlich viele negative Kritik. Heute sind vier Fünftel der geäußerten Meinungen wirklich positiv.“

Auch Dürr sieht es so. „Hatten wir turbulente Zeiten? Ja. Aber wir haben auch einen Paradigmenwechsel vollzogen“, begründet sie. So sei der Wechsel von einer städtischen Einrichtung zu einem freien und gemeinnützigen Träger mit einer Umorientierung verbunden gewesen. Habe man sich bis vor zehn Jahren hauptsächlich an der Medizin orientiert, so lege die Schwesternschaft größeren Wert auf die Pflege. Man agiere interdisziplinär und auf Augenhöhe, so Dürr. Diese Veränderung habe auch eine Veränderung der Einstellung der Mitarbeiter benötigt. „Und für manch einen hat es halt dann eben nicht mehr gepasst“, fügt Dürr an. Diese Fluktuation sei in ihren Augen nichts Besonderes. Dass die Werte der Schwesternschaft bei den Mitarbeitern angekommen sind, macht Dürr auch an der steigenden Mitgliederzahl im Orden fest. Und inzwischen spricht man von einer konstanten Mitarbeiterzahl am Krankenhaus.

Neue Chefärzte seien nicht zwingend als Ersatz anzusehen, sondern durch die Entwicklung der Medizin und vor allem die Erweiterung des Angebots der Klinik notwendig. So ist beispielsweise die Pulmologie dazu gekommen. Diese neuen Spezialisten, wie beispielsweise Dr. Dietmar Geiger, Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin, Pneumologie und Beatmungsmedizin (wir berichteten), würden sich relativ schnell positiv auf die Entwicklung der Patientenzahlen auswirken, so von Lamezan.

Er beziffert die derzeitige Bettenauslastung auf durchschnittlich 85 Prozent. Vor drei Jahren, noch am alten Standort mit 184 Betten, lag diese bei rund 60 Prozent. Dass es nach dem Umzug eine Talsohle zu durschreiten gab, sehen er und Rösch als natürlich an. Allerdings verringere sich im Gegenzug die Verweildauer, und das sei durchaus auch dem medizinischen Fortschritt geschuldet. Einig sind sich die Krankenhausdirektorin Christiane Rösch und Prokuristin Alexandra Zottmann, dass der Träger am Ende des Jahres eine „Schwarze Null“ im Finanzhaushalt schreiben will. Zum momentanen Zeitpunkt sehe auch alles danach aus.

Auch personell wird sich an der Klinik etwas tun. Nach dem Weggang des Leiters der allgemeinen Chirurgie, Francisco Castañeda, übernahm Dr. Volker Mohr interimsweise die Leitung. Laut Rösch habe man für diesen Posten bereits aussichtsreiche Kandidaten. Die Vorstellung des neuen Chefarztes soll Anfang Herbst erfolgen.

Auch in der klassischen Klinikleitung gibt es Veränderungen. Ab dem nächstmöglichen Termin soll es für den Klinikverbund eine Doppelspitze mit Sitz in München geben, bestehend aus dem Geschäftsführer Thomas Pfeifer und einem zweiten noch zu benennenden Geschäftsführer. Dieser soll neben diversen Aufgaben auch für die Klinik in der Main-Tauber-Stadt zuständig sein. Die Klinikleitung in Wertheim besteht nun aus Krankenhausdirektorin Christiane Rösch und dem ärztlichen Direktor Dr. Wilhelm Freiherr von Lamezan. Rösch unterstellt ist der kaufmännische Leiter. Für diese Position läuft die Ausschreibung noch.

Der Weggang des Geschäftsführers Marcus Plaschke in Kürze hingegen war nach Erfüllung seines Sanierungsauftrags geplant. Sein Vertrag hatte eine Laufzeit von drei Jahren. Die Genaraloberin Edith Dürr erfuhr jedoch seine Kündigung aus der Zeitung. „Ich will seine Erfolge nicht schmälern, aber menschlich gesehen bin ich enttäuscht“, sagt sie.

Zehn Jahre Schwesternschaft bedeutet auch, einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen. Und so offeriert die neue Krankenhausdirektorin Christiane Rösch, dass man das Notfallmanagement noch besser etablieren will, auch technisch aufrüsten wird und die Anbindung an die Rettungsdienste intensiver gestalten will.

Auch sprach sie von Kooperationen, die im Bereich der Hospizarbeit in naher Zukunft angestrebt werden sollen.

