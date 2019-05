Schwarzhumorige Erfolgskomödie

Wertheim.Das Wertheimer Seniorenkino zeigt am Donnerstag, 23. Mai, „Monsieur Claude 2 – Immer für eine Überraschung gut“. Der Film läuft um 15 Uhr im Roxy-Kino.

In der Fortsetzung der schwarzhumorigen, französischen Erfolgskomödie von 2014 kehrt die turbulente Familie um Hauptdarsteller Christian Clavier als titelgebender Vater mit seinen Töchtern und deren unterschiedlichen Männer auf die Kinoleinwand zurück.

Die Filmhandlung setzt dort ein, wo der erste Teil aufgehört hat: Monsieur Claude Verneuil und seine Frau Marie haben sich mittlerweile daran gewöhnt, dass ihre vier attraktiven Töchter multikulturell geheiratet haben. Da folgt der nächste Schock für die Eltern, als ihre Töchter verkünden, dass sie nun in die Heimatländer ihrer Ehemänner auswandern, um dort ihr Glück zu suchen. Der Vater greift zu schrägen und rabiaten Mitteln, um seine Töchter bei sich in Frankreich zu behalten.

Die Veranstaltungsreihe Seniorenkino ist eine gemeinsame Initiative von Volkshochschule, Seniorenbeirat und Roxy-Kino. Die Idee dahinter: Die meisten Filme werden abends gezeigt, wenn viele ältere Menschen nicht mehr gern aus dem Haus gehen. Stattdessen können sie nun einmal pro Monat eine Nachmittagsvorstellung sehen. Zu dieser Zeit sind die Busverbindungen besser als in den Abendstunden. Und man kann den Kino-Besuch mit Besorgungen oder Einkäufen in der Innenstadt verbinden. Das Seniorenkino findet in der Regel am letzten Donnerstag im Monat um 15 Uhr statt. Eintritt wird erhoben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019